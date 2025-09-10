Mexique: des centaines d'habitants bloqués par des pluies torrentielles dans l'ouest

Un homme en kayak à Tlajomulco de Zúñiga, au Mexique, le 9 septembre 2025 ( AFP / ULISES RUIZ )

Une banlieue très peuplée de la ville mexicaine de Guadalajara (ouest) a été paralysée mardi après que de fortes pluies ont inondé rues et grandes avenues, empêchant des centaines de résidents de rejoindre leurs domiciles.

Les averses, déclenchées en fin d’après-midi lundi, ont saturé et fait déborder un canal, coupant les axes qui relient un faubourg du sud de l'agglomération au centre de Guadalajara.

Le Mexique connaît chaque année de fortes tempêtes, généralement entre mai et novembre.

Mais cette année, le pays a enregistré des pluies particulièrement abondantes, notamment dans la capitale Mexico, qui a subi en août les précipitations les plus intenses depuis 1952, selon les archives officielles.

Les habitants ont regagné leurs maisons inondées, parfois dans l'eau jusqu'à la taille ou en bateaux pneumatiques, aidés par les autorités locales.

"Nous sommes ici avec toute l'équipe d'urgence dans la partie basse de la Zona Valle. C'est là que l'Arroyo Seco a débordé. Hier (lundi), nous avons eu la précipitation la plus forte de cet épisode pluvieux", a déclaré mardi le maire de Tlajomulco, Gerardo Velázquez, à des journalistes.

Les intempéries ont aussi provoqué la chute de nombreux arbres et l'inondation d'habitations, dont l'évaluation des dégâts est encore en cours.

Deux véhicules se sont renversés, dont un autobus transportant 17 personnes, toutes indemnes, selon la mairie.

Tlajomulco abrite l'aéroport international de Guadalajara, une ville qui accueillera des matches de la Coupe du monde de football 2026.