Metz revit, Lens et Lille font la grimace
Mieux vaut tard que jamais.
Le FC Metz a décroché sa première victoire de la saison mercredi, au moment où l’on s’y attendait peut-être le moins. Les Grenats ont en effet fait tomber Lens (2-0), deuxième au coup d’envoi et tombeur de l’OM samedi dernier. Le héros lorrain se nomme Gauthier Hein, auteur de deux buts en quatre minutes dans le money time (87 e , 90 e +1)… avant de rentrer aux vestiaires pour un deuxième jaune. Metz, qui venait d’encaisser 13 buts en trois matchs, reprend espoir avec maintenant quatre points de retard sur le barragiste.…
QB pour SOFOOT.com
