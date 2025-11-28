Merz en Israël les 6-7 décembre pour une première visite officielle

Friedrich Merz, leader of the conservative CDU party, gives a statement in Berlin

Le chancelier allemand Friedrich Merz se rendra en Israël les 6 et 7 décembre pour sa première visite officielle depuis son entrée en fonction, a annoncé vendredi un porte-parole du gouvernement.

Friedrich Merz doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu le 7 décembre pour discuter des relations bilatérales, du cessez-le-feu à Gaza et d'autres dossiers internationaux. Il visitera également le mémorial de Yad Vashem et s'entretiendra avec des représentants de la société civile, a précisé le porte-parole lors d'une conférence de presse régulière.

L'Allemagne reste l'un des soutiens les plus constants d'Israël, tout en critiquant la stratégie du gouvernement Netanyahu dans la guerre dévastatrice à Gaza.

Ce mois-ci, Berlin a décidé de reprendre les ventes d'armes à Israël, suspendues depuis août en raison du conflit, mais a indiqué que cette reprise dépendrait du respect du cessez-le-feu et de la fourniture massive d'aide humanitaire.

(Rédigé par Thomas Seythal; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)