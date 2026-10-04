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Merz arrive à Kyiv, promet un soutien à l'Ukraine
information fournie par Reuters 04/10/2026 à 06:32

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Le chancelier allemand Friedrich Merz est arrivé à Kyiv dimanche, accompagné de dirigeants d'entreprises du secteur de la Défense, afin d'afficher son soutien au président ukrainien Volodimir Zelensky alors que la Russie intensifie ses attaques contre des villes d'Ukraine.

"Je me suis déplacé à Kyiv aujourd'hui car l'Ukraine aura besoin de tout notre soutien dans les semaines à venir", a dit Friedrich Merz, ajoutant que les forces russes bombardaient des villes, des immeubles résidentiels et des centrales thermiques.

"Si la Russie n'est pas arrêtée, tôt ou tard sa machine de guerre se retournera contre nous", a estimé Friedrich Merz.

"Je dirai aujourd'hui au président Zelensky: 'Vous pouvez continuer de compter sur notre aide", a ajouté le chancelier allemand.

(Andreas Rinke; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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5 commentaires

  • 10:12

    Ce qui est amusant dans nos sociétés representatives et non démocratiques c est que nos représentants sont vraiment pas populaires . Il est vrai que nos représentants sont rarement à notre écoute.

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