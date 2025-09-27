Meryl Streep chez Dolce&Gabbana pour des scènes du second volet du film « Le Diable s'habille en Prada »

Meryl Streep et Stanley Tucci étaient au premier rang du défilé Dolce&Gabbana à Milan samedi, dans les rôles respectifs de la rédactrice en chef Miranda Priestly et de son directeur artistique à l'occasion du tournage du film « Le Diable s'habille en Prada 2 ».

La figure emblématique du magazine Vogue Anna Wintour, source d'inspiration pour le personnage de Miranda Priestly, assistait également au défilé où les modèles portaient des pantalons et des chemises de style pyjama associés à de la lingerie en dentelle noire et des vestes oversize.

Ont aussi défilé des sacs, des pantoufles en fausse fourrure et des souliers à talons aiguilles noirs portés avec des chaussettes mi-mollet.

La nouvelle collection des designers Domenico Dolce et Stefano Gabbana, intitulée PJ Obsession, « célèbre la liberté de redéfinir les frontières entre le privé et le public, entre le pouvoir et la séduction », selon les notes de presse.

La Semaine de la mode de Milan, troisième étape du marathon de présentation des collections printemps-été, se terminera lundi en Italie. Les fashionistas prendront ensuite la direction de Paris.

(Reportage d'Elisa Anzolin ; version française Elizabeth Pineau)