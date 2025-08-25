Mercosur et Canada vont reprendre les négociations en vue d'un accord de libre-échange, dit le Brésil

Le Canada et les pays du Mercosur, le plus grand marché commun d'Amérique du Sud, vont reprendre les négociations en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange, a déclaré lundi le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira.

Une réunion est déjà prévue pour le mois d'octobre, a ajouté Mauro Vieira à l'issue d'une réunion avec le ministre canadien du Commerce, Maninder Sidhu, à Brasilia.

Le Brésil assure actuellement la présidence tournante du Mercosur, qui comprend également l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, tandis que la Bolivie est en passe de devenir membre à part entière.

(Reportage Lisandra Paraguassu à Brasilia, rédigé par Andre Romani ; version française Kate Entringer)