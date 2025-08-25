 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mercosur et Canada vont reprendre les négociations en vue d'un accord de libre-échange, dit le Brésil
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 23:29

Le Canada et les pays du Mercosur, le plus grand marché commun d'Amérique du Sud, vont reprendre les négociations en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange, a déclaré lundi le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira.

Une réunion est déjà prévue pour le mois d'octobre, a ajouté Mauro Vieira à l'issue d'une réunion avec le ministre canadien du Commerce, Maninder Sidhu, à Brasilia.

Le Brésil assure actuellement la présidence tournante du Mercosur, qui comprend également l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, tandis que la Bolivie est en passe de devenir membre à part entière.

(Reportage Lisandra Paraguassu à Brasilia, rédigé par Andre Romani ; version française Kate Entringer)

Agriculteurs en colère
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank