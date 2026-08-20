Mer noire : un F-16 roumain détruit un drone naval chargé d'explosifs près d'un projet gazier

Bucarest a également signalé jeudi le crash d'un drone à la suite des frappes russes sur l'Ukraine.

Des F-16 à Festesti, en Roumanie, le 13 novembre 2023. (illustration) ( AFP / ANDREI PUNGOVSCHI )

Un avion de chasse de roumain a détruit jeudi 20 août un drone naval à quelques centaines de mètres du projet gazier Neptun Deep, dans la mer Noire roumaine, a déclaré le ministre de la Défense. Il s'agit du dernier incident d'une série dans les pays du flanc est de l'Otan.

Le drone était "chargé d'explosifs" et ne provenait pas d'Ukraine, a précisé le ministre de la Défense, Radu Miruta, sur Facebook.

Il a été repéré à 6h28 (3h28 GMT) par un navire commercial, à 80 milles marins à l'est de la ville de Constanta, en mer Noire, selon un communiqué de presse du ministère de la Défense. Il se trouvait alors à plusieurs centaines de mètres du projet offshore gazier Neptun Deep. Deux avions F-16 roumains ont été déployés et l'un d'entre eux l'a détruit , selon la même source.

L'Otan avait récemment abattu quatre drones en Roumanie, le dernier incident ayant eu lieu le week-end dernier. Les vols non autorisés de drones se sont multipliés ces derniers mois dans les pays d'Europe de l'Est.

"Escalade"

Le président roumain Nicusor Dan a "fermement" condamné sur X "l'escalade de ces incidents irresponsables", qu'il a imputés à la Russie. Il a également qualifié l'intervention de jeudi de "course contre la montre" visant à protéger la vie des personnes travaillant sur la plate-forme offshore. Selon le gouvernement, des centaines de personnes travaillent en effet actuellement sur le site de Neptun Deep, dont la mise en production est prévue pour 2027.

Bucarest a également signalé jeudi le crash d'un drone à la suite des frappes russes sur l'Ukraine. Il s'est écrasé dans une zone inhabitée à 4 kilomètres au nord-est du village de Grindu (est). Aucune victime n'a été signalée.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé jeudi à une réponse internationale face à l'"escalade" de Moscou dans cette guerre qui dure depuis quatre ans, après que des bombardements russes ont tué au moins 16 personnes à Kiev et dans ses environs pendant la nuit.