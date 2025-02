Menaces douanières de Trump: le Mexique revoit sa croissance en baisse

Donald Trump à Brownsville, aux États-Unis, le 19 novembre 2024. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le Mexique, premier partenaire commercial des Etats-Unis, a drastiquement revu mercredi ses prévisions de croissance économique en baisse pour l'année en cours, en raison d'"une incertitude" liée aux menaces douanières de Donald Trump.

La prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la 12e économie mondiale passe de 1,2 à 0,6%, a indiqué Banco de Mexico (Banxico, banque centrale du Mexique) lors de la présentation de son Rapport trimestriel d'inflation.

"Une incertitude élevée persiste quant aux politiques que la nouvelle administration américaine pourrait mettre en œuvre et quant à l'étendue qu'elles pourraient avoir", a déclaré Banxico dans ce rapport. Une allusion à la menace du président américain de taxer à 25% les importations venues du Mexique si ce pays ne durcit pas sa lutte contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine vers les Etats-Unis.

Début février, le président Trump a ajourné d'un mois sa menace après une négociation avec la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, qui a annoncé le déploiement de 10.000 forces de sécurité en certains points des 3.100 km de frontière entre les deux pays.

Le Mexique envoie aux États-Unis plus de 80% de ses exportations, de sorte que l'application des taxes américaines pourrait gravement affecter l'emploi et les revenus de secteurs-clés, tels que l'automobile et la fabrication de machines électroniques, avertissent les analystes.

Banxico a également expliqué que la réduction de sa prévision de croissance du PIB était due à la mauvaise performance de l'économie mexicaine au cours des derniers mois de l'année dernière, ce qui a conduit à "un effet arithmétique de base de croissance plus faible pour 2025".

Au cours du quatrième trimestre 2024, le PIB mexicain s'est contracté de 0,6% par rapport au troisième trimestre, un premier recul depuis 2021, selon les données officielles publiées en janvier.

Avec ce résultat, la croissance pour l'ensemble de 2024 a été de 1,3%, contre 3,2%en 2023, d'après l'institut national de statistique.

Pour 2025, Banxico prévoit un faible dynamisme de la consommation et de l'investissement privé, tandis que l'intention annoncée du gouvernement de réduire le déficit "limiterait la contribution des dépenses publiques à l'activité productive".

Malgré les mauvais pronostics, le gouvernement de Mme Sheinbaum est déterminé à promouvoir de grands investissements étrangers et nationaux à travers son "Plan Mexique".

Mardi, la présidente du groupe bancaire espagnol Banco Santander, Ana Botin, a salué "l'énorme potentiel de développement" du Mexique en annonçant un investissement de deux milliards de dollars dans ce pays.