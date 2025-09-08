Menaces de Trump contre la Russie : David O'Sullivan, "monsieur sanctions" de l'UE, reçu à Washington

Après les nouvelles vagues de frappes russes sur l'Ukraine, le ministre américain des Finances Scott Bessent a assuré que les Etats-Unis étaient "prêts à faire monter la pression" sur Moscou, appelant les Européens à faire de même.

David O'Sullivan, le 30 mai 2018, à Washington DC ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARK WILSON )

Après les nouvelles déclarations du président Donald Trump sur son mécontentement exprimé à l'égard du Kremlin, l'envoyé de l'Union européenne dédié à la question des sanctions contre Moscou va rencontrer à Washington des responsables américains appelant à resserrer l'étau contre la Russie.

L'envoyé spécial de l'UE pour les sanctions David O'Sullivan va ainsi discuter dès lundi 8 septembre de nouvelles sanctions contre la Russie après les menaces lancées ce week-end par l'administration américaine, selon ce responsable ayant requis l'anonymat. Les échanges devraient se poursuivre mardi, a-t-on précisé de même source.

Interrogé dimanche à la Maison Blanche sur le fait de savoir s'il était prêt à lancer une nouvelle phase de sanctions contre la Russie, le président américain a répondu: "Oui, je le suis". "Je ne suis pas content. Je ne suis pas content de la situation dans son ensemble", a par la suite insisté M. Trump auprès de journalistes qui l'interrogeaient sur l'attaque survenue dimanche matin.

"Paquets" en série, les acheteurs d'hydrocarbures russes dans le viseur?

Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a tiré 810 drones et 13 missiles sur l'Ukraine, selon l'armée de l'air ukrainienne. Il s'agit de l'attaque aérienne la plus importante depuis le début de la guerre en février 2022. Dimanche, le ministre américain des Finances Scott Bessent a assuré que les Etats-Unis étaient "prêts à faire monter la pression" sur la Russie, appelant les Européens à faire de même. L 'UE prépare de son côté un 19e paquet de sanctions, qui pourrait cibler certains pays achetant des hydrocarbures russes, selon des diplomates à Bruxelles. Donald Trump a notamment menacé de s'en prendre aux pays qui achètent ces hydrocarbures à la Russie afin de saper le financement de son effort de guerre, et a déjà frappé l'Inde de surtaxes douanières importantes pour ce motif.