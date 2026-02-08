Meloni stigmatise les "ennemis de l'Italie" après une manif anti-JO

La présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, a qualifié dimanche d'"ennemis de l'Italie" les manifestants qui ont défilé samedi à Milan pour protester contre la tenue des Jeux olympiques d'hiver et les auteurs d'un sabotage présumé contre le réseau ferroviaire au premier jour de la compétition.

Quelques incidents ont émaillé samedi soir un vaste rassemblement d'environ 10.000 personnes dans la capitale économique de la Péninsule, lorsqu'une centaine d'individus s'en sont détachés pour jeter divers projectiles sur les forces de l'ordre, qui les ont dispersés à l'aide de canons à eau.

Les manifestants dénonçaient notamment les conséquences de l'évenement sportif sur l'environnement ainsi que la hausse du coût de la vie et des inégalités à Milan.

Après avoir rendu hommage aux milliers d'Italiens impliqués dans l'organisation des JO de Milan-Cortina d'Ampezzo, Giorgia Meloni a ajouté dans un message sur Instagram : "Et puis il y a les ennemis de l'Italie et des Italiens, qui manifestent 'contre les Jeux olympiques' et s'assurent que ces images seront diffusées partout dans le monde. Après que d'autres ont coupé des câbles ferroviaires pour empêcher les trains de partir."

"Solidarité avec la police, la municipalité de Milan et tous ceux qui voient leur travail sapé par ces bandes de criminels", a ajouté la dirigeante d'extrême droite.

Un décret a été adopté jeudi par le gouvernement pour renforcer les pouvoirs de la police après des violences survenues le week-end dernier lors d'une manifestation à Turin à l'appel de l'extrême gauche contre la fermeture d'un centre social autogéré.

(Rédigé par Keith Weir, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)