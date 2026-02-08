 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meloni stigmatise les "ennemis de l'Italie" après une manif anti-JO
information fournie par Reuters 08/02/2026 à 11:38

La présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, a qualifié dimanche d'"ennemis de l'Italie" les manifestants qui ont défilé samedi à Milan pour protester contre la tenue des Jeux olympiques d'hiver et les auteurs d'un sabotage présumé contre le réseau ferroviaire au premier jour de la compétition.

Quelques incidents ont émaillé samedi soir un vaste rassemblement d'environ 10.000 personnes dans la capitale économique de la Péninsule, lorsqu'une centaine d'individus s'en sont détachés pour jeter divers projectiles sur les forces de l'ordre, qui les ont dispersés à l'aide de canons à eau.

Les manifestants dénonçaient notamment les conséquences de l'évenement sportif sur l'environnement ainsi que la hausse du coût de la vie et des inégalités à Milan.

Après avoir rendu hommage aux milliers d'Italiens impliqués dans l'organisation des JO de Milan-Cortina d'Ampezzo, Giorgia Meloni a ajouté dans un message sur Instagram : "Et puis il y a les ennemis de l'Italie et des Italiens, qui manifestent 'contre les Jeux olympiques' et s'assurent que ces images seront diffusées partout dans le monde. Après que d'autres ont coupé des câbles ferroviaires pour empêcher les trains de partir."

"Solidarité avec la police, la municipalité de Milan et tous ceux qui voient leur travail sapé par ces bandes de criminels", a ajouté la dirigeante d'extrême droite.

Un décret a été adopté jeudi par le gouvernement pour renforcer les pouvoirs de la police après des violences survenues le week-end dernier lors d'une manifestation à Turin à l'appel de l'extrême gauche contre la fermeture d'un centre social autogéré.

(Rédigé par Keith Weir, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Environnement
Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Affaire Epstein: Jack Lang annonce sa démission de l'Institut du monde arabe
    Affaire Epstein: Jack Lang annonce sa démission de l'Institut du monde arabe
    information fournie par AFP Video 08.02.2026 12:51 

    Pressé depuis plusieurs jours de quitter la présidence de l'Institut du monde arabe (IMA), l'ancien ministre de la Culture Jack Lang a finalement présenté samedi sa démission, après l'ouverture d'une enquête financière visant ses liens avec Jeffrey Epstein.

  • Le socialiste Antonio José Seguro, favori de la présidentielle au Portugal, vote le 8 février 2026 à Caldas da Rainha, au nord de Lisbonne ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Les Portugais élisent leur président avec un socialiste comme favori face à l'extrême droite
    information fournie par AFP 08.02.2026 12:39 

    Les Portugais votent dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle qui oppose le socialiste Antonio José Seguro, grand favori, à André Ventura, le dirigeant d'un parti d'extrême droite devenu en quelques années la deuxième force politique dans ce pays. ... Lire la suite

  • Le dalaï-lama, chef spirituel tibétain, assiste à une cérémonie d'offrande de prières pour une longue vie au temple tibétain de McLeod Ganj, près de Dharamsala, le 5 juillet 2025 en Inde ( AFP / Niharika KULKARNI )
    Le dalaï-lama n'a "jamais rencontré" Epstein, affirme son bureau
    information fournie par AFP 08.02.2026 12:31 

    Le bureau du dalaï-lama a affirmé dimanche que le chef spirituel bouddhiste en exil, cité dans les dossiers Epstein, n’avait "jamais rencontré" Jeffrey Epstein, après que des médias chinois ont établi un lien entre lui et le criminel sexuel américain. Une recherche ... Lire la suite

  • Lindsey Vonn hélitreuillée sur une civière après sa lourde chute dans la descente des JO de Milan Cortina, le 8 février 2026 ( AFP / François-Xavier MARIT )
    Ski: lourde chute et fin du rêve olympique pour Vonn
    information fournie par AFP 08.02.2026 12:26 

    La star américaine du ski alpin Lindsey Vonn, qui s'alignait au départ à 41 ans malgré une grave blessure à un genou, a lourdement chuté et abandonné lors de la descente des JO-2026, dimanche à Cortina d'Ampezzo. Partie avec le dossard 13, la "Speed Queen", championne ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank