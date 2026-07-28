Mégafeu en Gironde : évacuations à Lacanau, la chaleur de retour dans le département

Evacuations à Lacanau le 28 juillet 2026 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Après une nuit calme, la chaleur de retour sur la Gironde a fait craindre une aggravation du mégafeu qui ravage le département, forçant à l'évacuation de milliers de touristes et entraînant des reprises d'incendie.

Environ 4.000 personnes ont été évacuées par précaution des hébergements touristiques de Lacanau, "dans le plus grand calme, puisqu'on avait un peu de temps", s'est satisfait le maire Laurent Peyrondet.

"Au début, j'ai cru que mon mari blaguait, avec le ciel bleu et les feux qui diminuent", souffle Marielle Mourgeon, contrainte de quitter le camping où elle passait ses vacances avec son mari.

En raison des températures grimpantes et de forts vents, la situation est "a minima" comparable à celle du 22 juillet, jour où le feu s'est déclenché, avait averti tôt dans la journée le commandant Matthieu Jomain, du Service départemental de secours et d'incendie.

Dans l'après-midi, la préfecture de Gironde a annoncé que "plusieurs reprises de feu sont observées dans la surface brûlée, tout particulièrement à Lège/Grand Crohot et Marcheprime", soit aux extrémités nord-ouest et sud-est du mégafeu.

Ces récidives sont "un témoignage de la précarité de la situation", selon le commandant Jomain, qui rappelle par ailleurs qu'un départ de feu sur une surface déjà brûlée n'est pas comptabilisé deux fois.

Aux Haureuils, hameau du Barp à 10 km au sud-est de l'A63, un départ de feu a nécessité l'évacuation des habitants avant d'être maîtrisé dans l'après-midi, selon la ville.

L'incendie de Gironde a brûlé 42.000 hectares depuis le 22 juillet, soit la plus grande superficie depuis un feu de forêt meurtrier dans les Landes de Gascogne en 1949 qui avait ravagé environ 50.000 hectares.

La nuit de lundi à mardi a été calme et les reprises de feu étaient "sous contrôle" au lever du jour, avait annoncé la préfecture de Gironde tôt mardi matin.

Passées à midi en vigilance jaune canicule, la Gironde et les Landes s'apprêtent à vivre selon Météo-France un "fort pic de chaleur".

Après une première hausse des températures mardi jusqu'à 33 à 35°C dans les terres, le thermomètre atteindrait des maximales "souvent comprises entre 38 et 41°C" mercredi, avec des vents un peu moins forts mais plus secs. Avant une nette baisse attendue jeudi.

Vigilance canicule

Depuis le début du mégafeu le 22 juillet, 222.000 personnes ont été évacuées de manière préventive dans 24 communes. Le feu n'étant pas "fixé", le retour du plus grand nombre dans leurs hébergements n'est à ce stade pas envisageable.

62 campings ont évacués dans la Gironde et dans les Landes, représentant 50.000 vacanciers, selon la fédération nationale hôtellerie de plein-air.

Édouard Quintano, maire de la commune évacuée de Saint-Jean-d'Illac, salue la "grande solidarité" à l'œuvre, notamment le "travail remarquable" des agriculteurs venus auprès des pompiers pour lutter contre le feu.

Les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols européens sont très secs depuis des mois, une sécheresse accentuée par le changement climatique et les récentes canicules exceptionnelles.

Dans les Landes, le feu désormais "fixé" après avoir brûlé 3.600 hectares et 198 bâtiments, "peut reprendre", a averti mardi matin le préfet du département, Gilles Clavreul. "La zone est gigantesque, on peut avoir des redémarrages", a-t-il mis en garde.

Plusieurs quartiers de Biscarrosse demeurent bouclés par les autorités. Mais une "grande majorité" des 30.000 évacués dans le département ont été autorisés à regagner leur hébergement, selon le préfet.

Après "trois jours dignes de scènes de guerre", "tout le monde est content de rouvrir", assure derrière son comptoir une boulangère à l'entrée de la ville.

Pour François Maubourguet, patron d'une quincaillerie dans une zone commerciale où les hangars de tôle ont été déformés, les métaux fondus et les voitures carbonisées, le plus difficile est devant: "C'est dur à admettre, on est au pied du mur mais il faut se relever".

93 pompiers blessés

"Les semaines à venir seront dures et on doit tenir", a averti lundi le président de la République, Emmanuel Macron.

Intervention de pompiers sur un foyer près de Lège-Cap Ferret, le 28 juillet 2026 ( AFP / Ed JONES )

Aucun TGV ne circule au sud de Bordeaux mardi, hormis ceux qui desservent Agen et Toulouse, et l'autoroute A63 est fermée dans les deux sens entre Bordeaux et Bayonne.

La Fondation pour le logement des défavorisés a lancé un appel aux dons et a débloqué un fonds d'aide d'urgence pour les sinistrés de Gironde et des Landes, afin notamment de leur fournir un hébergement ou de mettre à l'abri les familles sans toit.

Le gouvernement tiendra jeudi à Bercy une réunion pour répondre aux "préoccupations" des entreprises, a annoncé le ministre délégué à l'Industrie, Sébastien Martin. Le ministère estime qu'environ 130.000 salariés ne peuvent pas travailler, du fait des incendies.

C'est pourquoi le ministère du Travail a demandé de "traiter en urgence les demandes d’activité partielle des entreprises affectées", selon un communiqué.

Ces derniers jours, le sud-est de la France a également été touché par plusieurs incendies, en Corse, dans les Hautes-Alpes et dans le Var.

Dans ce dernier département, les reprises du feu dans le massif du Gros Bessillon ont été "circonscrites" lundi soir selon la préfecture. La gendarmerie a annoncé mardi le placement en détention provisoire d'un homme de 23 ans, soupçonné d'une série de départs de feu de végétation dans le département.