Médicaments, activité physique : comment soulager l'arthrose ?

Si l'arthrose touche des millions de Français, elle empoisonne tout particulièrement le quotidien des personnes âgées. Plus les années passent et plus il est fréquent d'en être victime. « Aucun traitement ne permet de ralentir le processus de destruction du cartilage. Il est toutefois possible de diminuer la douleur grâce à des antidouleurs comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens », explique le Pr Francis Berenbaum, AP-HP-Sorbonne Université, chef du service de rhumatologie de l'hôpital Saint-Antoine (Paris) et chef d'équipe Inserm CDR « pathologies articulaires associées aux maladies métaboliques et à l'âge ».

Ces médicaments sont généralement prescrits en première intention, quand le patient ne présente pas de contre-indications. En effet, ces substances ne doivent pas être administrées à des personnes souffrant d'un ulcère de l'estomac ou de maladies cardiovasculaires. Pendant une poussée inflammatoire, ces produits peuvent être pris par voie orale ou appliqués sous la forme de gel.Demorand - Un nouveau traitement révolutionnaire contre l'arthrose « Le paracétamol est mieux toléré par les patients, mais il est aussi souvent moins efficace », indique le Pr Berenbaum, avant d'ajouter : « Dans la mesure du possible, mieux vaut éviter les opioïdes comme le tramadol ou la codéine, qui provoquent de nombreux effets indésirables. » Pour apaiser la douleur lors des

