Mathias Autret : « C'est une chance d'avoir fait vibrer autant monde autour de soi »

Au terme d'une saison très compliquée du côté de Caen, Mathias Autret (34 ans) a fini par tirer un trait sur sa carrière de footballeur pro. Après une quinzaine d'années au haut niveau, le Breton passé par Brest, Lorient, Lens et Auxerre se livre sur ses joies, ses peines et ses projets futurs. Entretien-fleuve avec le meilleur ami des arbitres.

Tu as annoncé ta retraite professionnelle vendredi dernier mais tu restes actif en National 3, à la Saint-Pierre de Milizac, dans le Finistère. C’est quoi le projet ?

Au début, à chaque fois que l’on me demandait si j’allais signer en amateur, je répondais non. Mais dès que j’ai raccroché les crampons, l’envie a commencé à revenir, donc pourquoi pas à Milizac. Mon seul et unique but, c’est de prendre du plaisir, en gagnant forcément et ça, l’entraîneur Yohann Boulic l’a vite compris quand on s’est eu au téléphone. On a repris depuis deux semaines, et effectivement je kiffe. Je suis tombé sur un groupe où les mecs sont top, il n’y a pas de concurrence ou de tensions. Je ne sais pas si c’est lié au monde amateur mais il y a une qualité de fou et un très bon staff. Le pied finalement.…

Propos recueillis par Thomas Morlec pour SOFOOT.com