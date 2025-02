"Matériaux critiques" de l'Ukraine : dans l'ombre de Trump, Séjourné évoque un accord entre Kiev et l'UE

Le commissaire européen à la stratégie industrielle fait valoir la possibilité d'un partenariat "gagnant-gagnant" avec l'Ukraine, alors que Russie et Etats-Unis affichent des intérêts convergents pour l'exploitation des minerais dans les territoires occupés.

Stephane Sejourne, à Bruxelles, le 18 février 2025 ( AFP / JOHN THYS )

L'UE peut-elle se faire une place dans la lutte pour les ressources de l'Ukraine? A l'occasion d'une rencontre avec le gouvernement ukrainien lundi 24 février, le commissaire européen Stéphane Séjourné a évoqué un accord entre l'Ukraine et l'UE sur les "matériaux critiques" qui serait, selon ses termes, "mutuellement bénéfique" aux deux parties.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est rendue lundi à Kiev avec son équipe à l'occasion du troisième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Lors d'une session de travail entre les commissaires européens et le gouvernement ukrainien, Stéphane Séjourné a évoqué un possible accord sur les matériaux critiques.

Un accord "mutuellement bénéfique" : la "plus-value de l'Europe"

"21 des 30 matériaux critiques dont l’Europe a besoin peuvent être fournis par l'Ukraine dans la cadre d’un partenariat gagnant-gagnant" , a expliqué M. Séjourné à l'issue de cette rencontre à Kiev, au moment où le président américain Donald Trump martèle qu'il veut un accès aux terres rares et à d'autres ressources ukrainiennes. "La plus-value de l’Europe, c’est que nous ne demanderons jamais un accord qui ne soit pas mutuellement bénéfique", a-t-il ajouté.

Depuis l'entretien téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine le 12 février, le locataire de la Maison Blanche a complètement renversé la position des Etats-Unis à propos du conflit en Ukraine. Le président américain insiste depuis plusieurs jours pour "récupérer" le montant de l'aide fournie à l'Ukraine. "On demande des terres rares et du pétrole, n'importe quoi qu'on puisse obtenir", a-t-il lancé samedi.

Du côté de Moscou, le Kremlin a dit voir un "potentiel assez large" de coopération avec les États-Unis pour développer les importantes réserves russes de minerais stratégiques. "Les Américains ont besoin de terres rares. Nous en avons beaucoup", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Un potentiel assez large s'ouvre ici", a-t-il ajouté. "Il y a des perspectives, il y a des possibilités. Et quand viendra le moment de faire preuve d'une volonté politique pour cela aussi, nous y serons ouverts", a assuré M. Peskov.

Lundi, Vladimir Poutine s'est dit favorable à des investissements américains pour exploiter les minerais stratégiques se trouvant en Russie, mais également dans le sol des territoires d'Ukraine occupés par l'armée russe.

Très chères matières premières

Des minerais peuvent être qualifiés de critiques ou de stratégiques par des pays pour leur économie ou leur transition énergétique, notamment en cas de craintes de perturbations de l'approvisionnement.

Les Etats-Unis désignent ainsi formellement 50 substances dans leur liste des "minerais critiques", tandis quu l'UE en cite "seulement" 34 dans son dernier règlement actualisé de 2023 sur les matières premières critiques.

Cet écart dans les chiffres s'explique par la dénomination différente entre Etats-Unis et Europe. L'UE inclut ainsi par exemple les "éléments du groupe du platine" comme une seule entité dans sa liste, tandis que les Etats-Unis les nomment séparément (iridium, palladium, platine, rhodium, ruthénium). La même logique se retrouvent pour la dénomination européenne des "terres rares lourdes" et "terres rares légères", qui comportent plusieurs substances que la liste américaine cite nommément.

L'Ukraine, qui produit notamment trois minerais critiques (manganèse, titane et graphite) dit par ailleurs avoir sur son territoire "une des plus vastes ressources" de lithium en Europe.