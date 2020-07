Marseille : et Jean-Claude Gaudin remit l'écharpe de maire à Michèle Rubirola

Jean-Claude Gaudin a remis à Michèle Rubirola l'écharpe de maire après son élection, samedi 4 juillet. © CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Le soulagement, c'est le premier sentiment qu'a exprimé Michèle Rubirola en recevant des mains de Jean-Claude Gaudin l'écharpe de maire de Marseille. À son arrivée ce samedi matin à l'hôtel de ville, la candidate du Printemps marseillais a été accueillie par les vivats de ses sympathisants : « On a voté, on veut les clés ! » Mais, malgré son avance de quelque 13 000 voix sur la candidate LR Martine Vassal, Michèle Rubirola n'était pas assurée d'être élue maire, n'ayant pas obtenu la majorité absolue au soir du second tour.

C'est donc au terme d'un troisième tour mouvementé, qu'elle a gagné le soutien de 51 élus - il lui en fallait 47. Une victoire que cette médecin, presque novice en politique, doit avant tout à Samia Ghali. Les deux femmes ont fini par s'entendre in extremis.

Samia Ghali, deuxième adjointe

Après avoir présenté sa candidature au premier tour, histoire de rappeler à tout le monde que ses neuf voix étaient indispensables à la victoire, la « madone des quartiers nord » a finalement rallié le Printemps marseillais, à l'issue d'une interminable suspension de séance et d'une « pause déjeuner » qui a permis la reprise des négociations. La sénatrice n'a toutefois pas obtenu le poste de première adjointe comme elle le réclamait, mais celui de deuxième adjointe.

Pour la seconder, Michèle Rubirola a préféré le socialiste Benoît Payan, l'un des initiateurs du Printemps

