Mars et Kellanova, un mariage sucré salé à 36 milliards de dollars

C'est une opération qui promet de bouleverser nos petits-déjeuners et les rayons de nos supermarchés. Les marques internationales de chips Pringles et de céréales Corn-Flakes, Trésor, Miel Pops, Rice Krispies et Smacks de Kellogg's vont être rachetées par le géant de l'alimentaire Mars. Une mégafusion à 36 milliards de dollars qui concerne des dizaines de produits de grande consommation dans le monde.

Les céréales américaines ne sont pas concernées par l'opération. La transaction doit obtenir le feu vert des actionnaires de Kellanova, ainsi que des régulateurs. Si tout se passe comme prévu, elle devrait être finalisée au premier semestre 2025.

Kellanova, la maison mère de Kellogg's rachetée, est une puissante société de snacking, qui détient, outre les chips Pringles, les crackers au fromage Cheez-It. De son côté, Mars possède des marques de snack et de confiserie (M&M’s, Twix, Snickers, Dove, Extra, Kind…) et dix marques dans l’alimentation et le bien-être animalier (Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Cesar…).

Créé en 1911 par Frank Mars qui essuie plusieurs échecs après le lancement de la barre Milky Way en 1923, le groupe Mars est toujours contrôlé par la famille du fondateur. Jacqueline Mars, 84 ans, et son frère, John Mars, 88 ans, tous deux petits-enfants du fondateur Frank Mars, détiennent chacun un tiers de