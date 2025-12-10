Maroc-Au moins 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles à Fès

(Actualisé avec bilan, détails et contexte)

par Ahmed Elimam, Ahmed, El et Jechtimi

Au moins 22 personnes ont péri dans l'effondrement de deux immeubles dans la ville de Fès, dans le nord-est du Maroc, a rapporté mercredi l'agence de presse officielle (MAP).

Deux immeubles mitoyens de quatre étages, où résidaient huit familles, se sont effondrés dans la nuit, ont rapporté les médias locaux, citant la préfecture de Fès.

Des équipes de secours ont été dépêchées sur le site, a ajouté la MAP.

Selon le média en ligne SNRT, "la scène indique que les deux immeubles qui se sont effondrés présentaient des signes de fissuration depuis un certain moment, sans qu'aucune mesure préventive efficace n'ait été prise".

Adib Ben Ibrahim, le secrétaire d'Etat chargé du Logement, avait rapporté en janvier qu'environ 38.800 immeubles à travers le pays avaient été classés comme présentant un risque d'effondrement.

Reuters n'était pas en mesure de confirmer ces informations. Le ministère marocain de l'Intérieur n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Fès, ancienne capitale du royaume du Maroc et la troisième ville la plus peuplée du pays, a été le théâtre il y a deux mois de manifestations antigouvernementales pour protester contre la pauvreté et la détérioration des conditions de vie et des services publics, menant à des affrontements entre les jeunes protestataires et les forces de l'ordre.

Les jeunes Marocains protestaient également contre la construction de nouveaux stades dans le cadre de la Coupe du monde 2030, dont l'organisation a été attribuée au Maroc, conjointement avec l'Espagne et le Portugal.

Le royaume chérifien doit aussi accueillir la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Face à ces manifestations, le roi Mohammed VI a pressé le gouvernement marocain d'accélérer les réformes, d'améliorer les services publics et de réduire les inégalités territoriales.

La majorité de la population et les pôles financiers et industriels sont concentrés dans le nord-ouest du pays, le reste du territoire marocain étant dominé par l'agriculture, la pêche et le tourisme.

(Reportage Ahmed Elimam et Nayera Abdallah; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)