Marine Le Pen : "Les syndicats ne sont pas là pour adouber les partis politiques!"

Absente des défilés contre la réforme des retraites, la cheffe de file du Rassemblement national met "dans le même panier" les leaders de la CGT et de la CFDT, hostiles au RN, disant se "moquer" de leur "adoubement".

Marine Le Pen, le 29 janvier 2023, à Hénin-Beaumont ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

"Les syndicats sont là pour défendre les intérêts des salariés". Au lendemain d'une deuxième journée de mobilisation massive dans les rues contre la réforme des retraites, Marine Le Pen a défendu son choix de ne pas avoir pris part aux défilés, mettant en avant l'hostilité de certaines organisations syndicales dont elle fustige le positionnement politique.

"Je ne vais jamais manifester, ce qui ne veut pas dire que mes électeurs n'y vont pas. Chacun est libre de participer". "Je suis à la tête d'un groupe de députés. On nous a envoyés à l'Assemblée nationale précisément pour combattre le texte à l'Assemblée", a t-elle expliqué à l'antenne de franceinfo , mercredi 1er février.

La présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée s'est indignée du "fait que la CGT menace quasiment physiquement des élus de la République", et de la "violence de Philippe Martinez", qui font selon elle que les élus RN font bande à part dans la contestation contre le projet de réforme du gouvernement.

"Je n'ai pas à être adoubée"

"Les syndicats ne sont pas là pour adouber les partis politiques!", dénonce t-elle. "Quand on est opposé à la réforme des retraites, plus il y a de monde opposé, plus on est content normalement. C'est comme le referendum sur la Constitution européenne : il y avait beaucoup de gens très différents, qui avaient des idées politiques très différentes, qui ne combattaient pas dans le même camp politique, et qui se sont retrouvés à s'opposer à cette Constitution européenne (...). C'est la même démarche pour la réforme des retraites !", estime t-elle.

"Je n'ai pas à être adoubée par les syndicats! Nous avons une légitimité démocratique, notre objectif est de défendre les idées pour lesquelles nous avons été élus. Il faut peut-être donner des cours de démocratie à monsieur Martinez! (...) Je me moque totalement de leur adoubement" , a t-elle encore ajouté.