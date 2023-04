Marine Le Pen est "toujours" l'adversaire numéro un de la majorité, selon le patron de Renaissance

"Le RN a "mis en place une stratégie de respectabilité qui va de pair avec une stratégie du silence", a estimé Stéphane Séjourné.

Marine Le Pen à Paris, le 11 avril 2023. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Si Emmanuel Macron a beaucoup ciblé la France insoumise ces dernier temps, Marine Le Pen est "toujours" l'adversaire numéro un de la majorité, a assuré mercredi 12 avril le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, qui entend faire sortir le Rassemblement national de son "hibernation".

"Jean-Luc Mélenchon et LFI ont un problème avec la démocratie . Ils pensent représenter une avant-garde éclairée qui serait plus légitime que le scrutin et le suffrage universel", a expliqué le patron du parti présidentiel dans un entretien au Parisien , alors qu'Emmanuel Macron a concentré ses critiques sur La France Insoumise ces dernières semaines.

Marine Le Pen et le RN ne sont-ils donc plus l'adversaire numéro un ? "Si, toujours. Nous devons même faire sortir de leur hibernation politique Marine Le Pen et le Rassemblement national ", poursuit l'eurodéputé. Le RN a "mis en place une stratégie de respectabilité qui va de pair avec une stratégie du silence. Mais dans tous ces facteurs, le silence n'est pas un gage de respectabilité, ni de sérieux. C'est plutôt un aveu de faiblesse et de lâcheté", juge Stéphane Séjourné.

"Du mauvais côté de l'histoire"

"À chaque fois qu'il a fallu prendre des décisions qui pouvaient changer le cours de l'histoire des Français, à chaque fois le RN a été du mauvais côté de cette histoire : la chloroquine et les vaccins Spoutnik pendant la crise sanitaire, l'alliance militaire avec la Russie, la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro, le combat contre le mariage pour tous et dorénavant un combat anti-climat avec au sein de son groupe beaucoup de climato-sceptiques", a énuméré cet ancien conseiller d'Emmanuel Macron.

Interrogé sur les sondages favorables à Marine Le Pen dans la perspective de 2027, Stéphane Séjourné a répondu : "L'extrême droite est en constante progression dans notre pays depuis vingt ans. Cela ne me surprend pas. Lors des crises, il y a toujours des partis vautours qui abusent des faiblesses et des vulnérabilités et s'en nourrissent".

"Mais la diabolisation montre ses limites : nous devons pointer son incompétence, son incurie, ses choix désastreux. Emmanuel Macron, par deux fois, a empêché Marine Le Pen d'accéder au pouvoir. C'est en réussissant nos politiques publiques qu'on fait reculer le RN, pas uniquement en appelant au barrage", a-t-il conclu.