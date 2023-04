Marc Ferracci (député) : «Le cap doit être d’atteindre la société du plein emploi en 2027»

Marc Ferracci, Député Renaissance des Français de la Suisse et du Liechtenstein. (© Assemblée Nationale)

Marc Ferracci, Député Renaissance des Français de la Suisse et du Liechtenstein, prépare, à l’Assemblée nationale, la loi sur le plein emploi, qui devrait être examinée avant l’été.

À 45 ans, Marc Ferracci est un très proche d'Emmanuel Macron. Chacun est témoin du mariage de l'autre. Marc Ferracci a élaboré la partie emploi du projet présidentiel, lors des deux dernières campagnes. Élu député lors des dernières législatives, il est devenu le Monsieur Emploi au Palais Bourbon. Il a été rapporteur en 2022 du projet de la loi sur l’assurance chômage. Marc Ferracci est diplômé d'HEC Paris, docteur puis agrégé en sciences économiques. Il enseigne à Sciences Po Paris depuis 2016. Il est affilié au laboratoire de micro-économétrie du Centre de recherche en économie statistique (Crest) et au Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (LIEPP) de Sciences Po Paris. Il est professeur en sciences économiques à l’université Paris-Panthéon-Assas, chargé du cours d'économie et réglementation du marché du travail dans le master 2 Économie et droit. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Dialogue social et performance économique (avec Florian Guyot), aux Presses de Sciences Po.

Vous avez été, l’un des inspirateurs du programme économique d’Emmanuel Macron alors candidat à l’élection présidentielle, dont l’un des axes majeurs en 2017 était la réforme systémique des retraites. Pourquoi vous être rallié à la réforme actuelle simplement «paramétrique» ?

Marc Ferracci : Il faut être lucide et réaliste. Tout d’abord, lorsqu’en 2020