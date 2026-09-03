Malte-Tensions après l'acquittement du commanditaire présumé de l'assassinat d'une journaliste

Le gouvernement maltais a appelé au calme après l'acquittement d'un homme d'affaires accusé d'avoir commandité l'assassinat, en 2017, de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia.

La journaliste et militante anti-corruption, âgée de 53 ans, a été tuée dans un attentat à la voiture piégée devant son domicile en octobre 2017. Son assassinat a déclenché une tempête politique à Malte et braqué les projecteurs sur la police et le système judiciaire de l'île.

Le verdict rendu mercredi soir à l'issue du procès du commanditaire présumé a provoqué la colère de la famille de la victime et d'une partie de la classe politique, et suscité les critiques de l'organisation Reporters sans frontières (RSF), qui s'est dite "plus qu'indignée" de "l'absence de justice pleine et entière près d'une décennie après le crime".

Roberta Metsola, présidente du Parlement européen et ancienne responsable politique maltaise, s'est engagée à tout faire pour que justice soit rendue. "Nous n'abandonnerons pas et nous ne céderons pas", a-t-elle promis.

Dans un communiqué, le gouvernement maltais a lancé un appel "à la prudence dans les déclarations publiques qui pourraient faire plus de mal que de bien".

À l'issue de précédents procès, trois hommes avaient été condamnés à de lourdes peines de prison pour avoir commis l'assassinat et deux autres pour avoir fourni la bombe.

En revanche, l'homme d'affaires Yorgen Fenech, héritier d'un empire immobilier comprenant notamment des hôtels et des casinos, a été acquitté mercredi par un vote du jury à huit voix contre une des chefs d'accusation de complicité et d'association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat.

La journaliste, est-il noté dans l'acte d'accusation, était sur le point de publier un article compromettant sur l'un des proches de Fenech avant d'être assassinée.

Le parquet ne peut pas faire appel du verdict, sauf dans des circonstances exceptionnelles liées à des points de droit.

(Reportage de Chris Scicluna ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)