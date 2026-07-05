Mali-Un groupe lié à Al Qaïda revendique une série d'attaques

Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), mouvement lié à Al Qaïda, a revendiqué samedi une série d'attaques menées contre des positions militaires au Mali.

Le groupe a affirmé qu'il avait pris le contrôle d'au moins trois de ces positions.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.

(Robbie Corey-Boulet; version française Camille Raynaud)