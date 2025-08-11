Mali : des dizaines d'arrestations dans l'armée pour des tentative de "déstabilisation" de la junte au pouvoir

Le Mali est en proie depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique.

Un militaire malien à Bamako, au Mali, le 15 février 2025. ( AFP / GOUSNO )

Les autorités maliennes ont procédé à une vague d'arrestations ces derniers jours de militaires soupçonnés de vouloir renverser le régime, la junte, elle-même arrivée au pouvoir par deux coups d'État successifs en 2020 et 2021, a appris l' AFP de sources sécuritaires et politiques dimanche.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest, coutumier des troubles politiques , est dirigé par des militaires souverainistes dans un contexte de restrictions sévères des libertés par la junte et de violences jihadistes meurtrières sur le territoire.

"Depuis trois jours, il y a des arrestations liées à une tentative de déstabilisation des institutions. Il y a au moins une vingtaine d'arrestations", a confirmé à l' AFP une source sécuritaire malienne. Une autre source au sein de l'armée confirme une "tentative de déstabilisation": "Nous avons procédé aux arrestations nécessaires" .

Le général Abass Dembélé, ancien gouverneur de la région de Mopti (centre) et figure respectée au sein de l'armée, fait partie des militaires arrêtés. "Des militaires sont venus tôt ce matin (dimanche) pour arrêter le général Abass Dembélé à Kati (en banlieue de Bamako). On ne lui a pas dit pourquoi il est arrêté", a raconté à l'AFP un proche du général.

"L'objectif était de renverser la junte"

Un membre du Conseil National de Transition (CNT), l'organe législatif mis en place par la junte, parle "d'une cinquantaine d'arrestations".

"Tous sont des militaires. Ils sont accusés de vouloir déstabiliser les institutions de la République. L'objectif était de renverser la junte", poursuit cette source.

Les militaires au pouvoir se sont détournés des partenaires occidentaux, notamment l'ancien colonisateur français, pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie au nom d'un souverainisme. L'armée malienne et ses alliés, les mercenaires russes d'Africa Corps, chargés notamment de traquer les jihadistes, sont régulièrement accusés de commettre des exactions contre des civils.

Pour le sociologue malien Oumar Maïga, "cette histoire est la preuve que les militaires ont du mal à maîtriser la situation. Dans les rangs de l'armée il y a une grogne."

"Des soldats ne sont pas d'accord avec le traitement qui est fait aux mercenaires russes au détriment des militaires maliens", abonde Oumar Maïga.