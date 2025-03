Malgré les JO-2024, Paris et sa région n'ont attiré que 2% de visiteurs en plus sur l'année

Les JO ont également eu un impact sur les flux touristiques en concentrant les visiteurs sur les sites olympiques alors que les musées et monuments ont vu leur fréquentation baisser en moyenne de 20% durant cette période.

( AFP / THOMAS SAMSON )

Paris et sa région ont accueilli 48,7 millions de visiteurs en 2024, soit une légère hausse de 2%, malgré l'attrait des Jeux olympiques, selon Choose Paris Region, l'agence d'attractivité internationale de la région.

"2024 a été une année exceptionnelle pour l’Île-de-France. Grâce aux Jeux olympiques et paralympiques, notre région a bénéficié d’une visibilité inédite. Nous devons désormais capitaliser sur cet héritage pour renforcer notre attractivité et développer un tourisme durable et équilibré", déclare Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, citée dans le communiqué.

La fréquentation de Paris et sa région reste inférieure de 4% à celle de 2019, avant la pandémie de Covid. En 2024, l'Île-de-France a accueilli 48,7 millions de touristes (+2% par rapport à 2023) qui ont généré 23,4 milliards d'euros de recettes (+8%). En 2023, les progressions étaient respectivement de 8% et 11% sur un an.

Avec 68 millions de nuitées hôtelières enregistrées en 2024, le secteur hôtelier a connu un repli de 4%, à cause des Jeux olympiques et paralympiques "qui ont modifié les flux saisonniers", selon Choose Paris Region.

Pendant les Jeux olympiques et paralympiques, 7,1 millions de séjours touristiques ont été comptabilisés (+11%). Durant cette période, la région a compté 2,8 millions de séjours touristiques français (+15%), 2,3 millions de séjours touristiques internationaux (+4%) avec en tête les Américains (281.000 visiteurs, +4%) et le Britanniques (280.000 visiteurs, +3%).

Très chère clientèle américaine

Sur l'année, Paris et l'Île-de-France ont accueilli 26,1 millions de touristes français (+1% sur un an et -8% par rapport à 2019) et 22,6 millions de touristes internationaux (+3% et +2%). Avec 2,7 millions de touristes, la fréquentation des Américains, première clientèle de la destination, est en hausse de 3% par rapport à l’année 2023. Les clientèles britanniques (2,6 millions), italiennes (1,6 million), allemandes (1,5 million) et espagnoles (1,4 million) complètent le top 5.

La dépense touristique est partagée entre 8,5 milliards d’euros dépensés par les touristes français (+7% sur un an) et 14,9 milliards d’euros dépensés par les touristes internationaux (+8%) En 2024, l'activité des salons professionnels a progressé de 4,5% par rapport à 2023, tandis que celle des salons grand public a augmenté de 5,9%.