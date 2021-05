Mai 1981 : les vieux éléphants ressassent le passé mitterrandien

Sur le quai de la gare de Lyon, un petit groupe s'agite. Curieux pour un dimanche matin où huit heures n'ont pas sonné. Un colosse s'arrête. C'est Sébastien Chabal. Le rugbyman barbu et retraité dépèce du regard ceux que caméras et photographes entourent. Les reconnaît-il ? Derrière les masques, il y a Lionel Jospin, arrivé en avance, Anne Hidalgo, Bernard Cazeneuve et François Hollande, retardataire. On se salue et on embarque dans le TGV 6605, direction Le Creusot. Le maire PS de la ville, David Marti, a convié une ribambelle d'éléphants socialistes et d'« amis » de François Mitterrand plus ou moins jeunes - mais surtout moins. Un recueillement mitterrandien en mémoire de l'élection du 10 mai 1981.

Le choc mai 1981 - Casting, cartons et broyeuses

Sous le soleil de la cour du château de la Verrerie du Creusot, l'anniversaire de la victoire de 1981 n'est qu'un prétexte pour évoquer en toile de fond l'élection présidentielle de 2022. François Hollande l'a mieux compris que les autres. Il bavarde volontiers avec les journalistes quand Lionel Jospin les fuit. Il s'arrête discuter avec les citoyens passant par là. « Faut revenir, Monsieur Hollande ! » Sourire de l'intéressé. Un autre : « Revenez, Monsieur, ça serait légitime. » Autre sourire. Lui-même le dit : « La gauche ne peut gagner la présidentielle sans une candidature socialiste forte. » Traduction : la candidature écologiste, il n'y croit

... Lire la suite sur LePoint.fr