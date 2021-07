Magacoin : une mystérieuse cryptomonnaie drague les pro-Trump

Ses promoteurs la considèrent comme « la monnaie numérique de la communauté Make America Great Again (Maga) ». Comme le révèle The Guardian, plus de 1 000 personnes, dont des personnalités politiques des républicains ou de médias conservateurs, ont souscrit à la cryptomonnaie pro-Trump du nom de Magacoin. Leurs identités ont été divulguées à cause d'une sécurité faible du site Web, qui a exposé les adresses e-mail, les mots de passe, les adresses de portefeuille crypto et les adresses IP des utilisateurs.

Magacoin a été créée en réaction à la défaite de Donald Trump lors des élections de novembre 2020, et le montant total des pièces, 75 millions, est un clin d'œil au nombre d'électeurs qui ont voté pour lui. Cette cryptomonnaie a été conçue pour soutenir les candidats liés au slogan Make American Great Again et aider à financer leurs futures campagnes et élections, explique le quotidien britannique.

La grande majorité des inscrits ne possèdent que 100 magacoins, le montant offert gratuitement aux premiers utilisateurs. Cependant, certains en possèdent beaucoup plus et notamment les personnes travaillant dans les médias, susceptibles de promouvoir la monnaie auprès du grand public. C'est notamment le cas du journaliste de la radio conservatrice KXL de Denver, John Rush, qui possède un compte de 1 500 magacoins, tout comme Evan Underwood, le président de la fédération des républicains du

