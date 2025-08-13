Madrid sollicite à son tour le soutien européen face aux incendies

(Précisions)

L'Espagne a demandé l'aide de ses partenaires européens pour lutter contre les incendies qui ravagent le pays, a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska.

Dans un entretien accordé à la Cadena SER, Fernando Grande-Marlaska a précisé que Madrid avait notamment sollicité l'envoi de deux Canadair.

"À l'heure actuelle, nous n'avons pas besoin de ces deux Canadair de manière urgente, mais, compte tenu des prévisions météorologiques, nous souhaitons les avoir sur notre territoire national dès que possible afin qu'ils puissent être utilisés, si nécessaire", a-t-il déclaré.

Le ministre a ajouté que, bien que cela ne soit pas encore nécessaire, le pays est prêt à demander davantage d'aide à ses alliés européens, notamment des renforts de pompiers.

En Espagne, un pompier volontaire est décédé des suites de brûlures graves et plusieurs personnes ont été hospitalisées, alors que l'agence météorologique nationale AEMET a averti que presque tout le pays était exposé à un risque d'incendie extrême ou très élevé.

L'Espagne entrait dans son dixième jour de vague de chaleur, qui a culminé mardi avec des températures atteignant 45 degrés. L'AEMET prévoit que la vague se poursuivra jusqu'à lundi, ce qui en ferait l'une des plus longues jamais enregistrées

(Pietro Lombardi; version française Nicolas Delame)