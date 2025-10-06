Madagascar-Le président nomme un général au poste de Premier ministre

par Lovasoa Robary

Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a nommé lundi le général Ruphin Fortunat Zafisambo au poste de Premier ministre, une semaine après avoir dissous le gouvernement en réponse aux manifestations contre les pénuries d'eau et d'électricité.

Ruphin Fortunat Zafisambo remplace le Premier ministre Christian Ntsay, démis de ses fonctions lors de la dissolution du gouvernement. Le général était auparavant directeur du cabinet militaire au sein du bureau du Premier ministre.

Avant de le nommer, Andry Rajoelina a déclaré que le pays avait besoin d'un "Premier ministre capable de rétablir l'ordre et la confiance de la population", ajoutant que la priorité absolue de Ruphin Fortunat Zafisambo serait de rétablir l'approvisionnement en eau et en électricité.

Plus tôt dans la journée, les manifestants sont de nouveau descendus dans les rues de l'île de l'océan Indien pour une troisième semaine de contestation nationale.

Inspirées par des mouvement similaires de la "génération Z" au Kenya et au Népal, les manifestations ont pris de l'ampleur depuis fin septembre et sont devenues les plus importantes que Madagascar ait connues depuis plusieurs années, portées par un mécontentement généralisé face à la pauvreté et à la corruption.

