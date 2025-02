« Ma vie a changé, je n’ai fait aucune crise d’épilepsie depuis un an ! »

Deux grands yeux bleus perçants apparaissent. Avec ses longs cheveux blonds tombant sur les épaules, Apolline esquisse un sourire. Depuis un an, la juriste parisienne se sent « libérée ». Libérée d'un poids, d'un fardeau, d'une source d'angoisse : l'épilepsie. « Ma vie a changé, je n'ai fait aucune crise depuis un an ! » lance la trentenaire, jointe par visioconférence. En 2024, Apolline a été opérée de l'épilepsie au centre hospitalier Sainte‐Anne (GHU de Paris). Une opération du cerveau qui lui a ouvert de nouvelles perspectives, lui permettant d'envisager une vie plus sereine.

Selon Santé publique France, près de 700 000 personnes en France sont épileptiques. Troisième maladie neurologique la plus répandue après la migraine et les démences, l'épilepsie est une pathologie complexe, avec une grande diversité de symptômes et d'évolutions selon chaque patient. Ce lundi 10 février marque la Journée internationale de l'épilepsie. L'occasion de mettre en lumière cette maladie méconnue et l'histoire pleine d'espoir d'une malade.

Apolline a 13 ans lorsque sa vie prend un tournant inattendu. En vacances en Espagne avec sa famille, elle vit sa première crise d'épilepsie généralisée, un épisode de perte de connaissance suivi de convulsions. « Un matin, je me suis réveillée la face contre le carrelage. Lors de ma crise nocturne, j'étais tombée de