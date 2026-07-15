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M. Warsh, de la Fed, affirme que les investissements dans l'IA ne seront pas inflationnistes et qu'ils stimuleront l'emploi
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 16:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a reconnu mercredi que les investissements liés à l’IA faisaient grimper les prix, mais a affirmé que cela n’entraînerait pas d’inflation. Il a également déclaré qu’il estimait que, à court et à long terme, l’IA favoriserait la création d’emplois, même si, à moyen terme, elle pourrait perturber le marché du travail.

“Je ne considère pas qu’une variation ponctuelle des prix soit nécessairement inflationniste, car je pense qu’il y a une réaction du côté de l’offre; en ce sens, cela diffère d’un conflit international et de ses conséquences, qui ont tendance à réduire l’offre dans l’économie,” a déclaré M. Warsh devant la commission bancaire du Sénat. “Cela va-t-il entraîner une hausse des prix mesurés au cours des douze prochains mois? Je pense que oui, mais quant à savoir si cela est inflationniste ou non, c’est à la Réserve fédérale d’en décider, et nous aurons notre mot à dire à ce sujet.”

Banques centrales
Kevin Warsh
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