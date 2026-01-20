M. Bessent estime que M. Trump pourrait prendre sa décision concernant la présidence de la Fed dès la semaine prochaine

Le président américain Donald Trump pourrait décider de l'identité du prochain président de la Réserve fédérale américaine dès la semaine prochaine, a déclaré mardi le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent.

"Je pense que le président prendra une décision, peut-être dès la semaine prochaine. Nous avons eu des conversations approfondies à ce sujet", a déclaré M. Bessent lors d'une interview accordée à CNBC.

"Nous avons mené un processus qui a débuté en septembre. Onze candidats très compétents se sont présentés. Nous n'en sommes plus qu'à quatre. Le président les a tous rencontrés personnellement."

M. Trump a vivement critiqué Jerome Powell, dont le mandat de président de la Fed s'achève en mai, pour ne pas avoir abaissé les taux d'intérêt assez rapidement.

Les quatre principaux candidats à ce poste sont le conseiller économique de Trump, Kevin Hassett, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh, et le responsable des investissements obligataires de BlackRock, Rick Rieder.

Powell, nommé par Trump en 2017, n'est pas obligé de quitter complètement la Fed après la fin de son mandat de dirigeant en mai, et il n'a pas indiqué ce qu'il ferait.