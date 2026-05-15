M. Barr, de la Fed, estime qu'il serait erroné d'assouplir les règles en matière de liquidités pour réduire les avoirs de la Fed

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* M. Barr, de la Fed, estime qu'il serait erroné d'assouplir les règles de liquidité bancaire pour réduire les avoirs de la Fed

* M. Barr estime que les efforts visant à réduire le bilan de la Fed par le biais de modifications réglementaires pourraient accroître les risques

* Barr estime que le système de politique monétaire actuel de la Fed a bien fonctionné

(Ajout de commentaires et de contexte) par Michael S. Derby

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Michael Barr, a déclaré jeudi que l'assouplissement des règles de liquidité des banques afin de réduire la taille du bilan de la banque centrale était une mauvaise idée et pourrait compromettre la sécurité du système financier. « Il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps sur la réduction de la taille du bilan de la Réserve fédérale afin de réduire notre "empreinte" dans le système financier », a déclaré M. Barr lors d'un discours prononcé devant les Money Marketeers de l'université de New York.

« Je pense que la réduction du bilan est un objectif erroné, et bon nombre des propositions visant à atteindre cet objectif compromettraient la résilience des banques, entraveraient le fonctionnement du marché monétaire et, en fin de compte, menaceraient la stabilité financière », a déclaré M. Barr, ajoutant: « Certaines augmenteraient en réalité l’empreinte de la Fed sur les marchés financiers. » M. Barr a déclaré que modifier les règles pour réduire les exigences de liquidité des banques afin de réduireles actifs de la Fed augmenterait probablement le risqueque ces institutions aient besoin de recourir aux facilités de liquidité de la Fed en cas de difficultés. « Au contraire, les tensions bancaires de 2023 suggèrent que les exigences de liquidité devraient augmenter et non diminuer », a-t-il déclaré.

De plus, a-t-il ajouté, « la taille du bilan de la Fed n’est pas un bon indicateur de l’empreinte de la Fed sur les marchés financiers » et l’accent devrait en réalité être mis sur l’efficacité avec laquelle la Fed met en œuvre sa politique monétaire.

CHANGEMENT DE PARCOURS Les commentaires de M. Barr sur les actifs détenuspar la Fed interviennent alors que la banque centrale pourrait être sur le point de modifier sa stratégie d’ , sous la houlette de Kevin Warsh, le successeur quasi certain de Jerome Powell à la tête de l’institution.

M. Barr aprécédemment occupé le poste de vice-président chargé de la supervision au sein de la Fed, où il dirigeait les travaux relatifs à la politique de réglementation bancaire.

Warsh, ancien gouverneur de la banque centrale, a critiqué la manière dont la Fed a eu recours à l’achat d’actifs pour aider à stabiliser les marchés financiers en période de crise et pour renforcer le pouvoir de relance de la politique monétaire lorsque les taux d’intérêt se situent à des niveaux proches de zéro . Lorsque la Fed achète de grandes quantités d’obligations à long terme, cela contribue à réduire le coût de l’emprunt dans l’économie réelle.

M. Warsh estime que les achats d'actifs effectués pendant la crise financière de 2008 et ses suites, ainsi que pendant la pandémie de COVID-19, ont alourdi le bilan de la Fed de manière disproportionnée par rapport à la taille des marchés financiers, et que le maintien de ces importantes positions obligataires fausse la formation des prix sur les marchés.

Les achats de bons du Trésor et d'obligations hypothécaires effectués par la Fed pendant la pandémie ont plus que doublé la taille de ses avoirs, les portant à 9 000 milliards de dollars à l'été 2022, et les efforts ultérieurs visant à réduire ces avoirs ont fait baisser le bilan de la Fed de plus de 2 000 milliards de dollars.

La Fed, qui détient actuellement 6 700 milliards de dollars d'actifs, achète désormais des bons du Trésor dans le cadre d'une mesure technique visant à maintenir la liquidité et à aligner son bilan sur la croissance de l'économie. M. Warsh a également fait valoir, ce qui a suscité une certaine controverse, que la réduction de la taille du bilan de la Fed permettrait à la banque centrale d'abaisser les taux d'intérêt davantage qu'elle ne le ferait autrement.

RÉDUCTION

Le défi pour la critique de Warsh réside dans le fait que le système actuel d'outils utilisés par la Fed pour contrôler les taux d'intérêt, dans un système financier regorgeant de réserves, limite la mesure dans laquelle la Fed peut réduire ses avoirs tout en conservant le contrôle sur son objectif de taux d'intérêt.

Permettre aux banques de détenir moins de liquidités en période de turbulences économiques croissantes comporte ses propres risques, et certains universitaires ont déclaré qu’une baisse des réserves augmenterait probablement le risque d’instabilité financière.

M. Barr a déclaré après son discours qu’il n’avait pas encore décidé ce qu’il souhaitait que la Fed fasse lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale, alors que les responsables s’efforcent de déterminer comment réagir à un choc énergétique qui entraîne une forte hausse de l’inflation dont la durée est incertaine.