Lyhanna: le rapport confirme des "dysfonctionnements" et des "erreurs individuelles"

Une personne en deuil porte un t-shirt à l'effigie de la collégienne Lyhanna lors de ses obsèques à Fleurance, le 12 juin 2026 dans le Gers ( AFP / Ed JONES )

Le rapport des inspections générales de la gendarmerie et de la justice sur l'affaire Lyhanna confirme des "dysfonctionnements" et des "erreurs individuelles" dans le traitement d'une plainte pour viols sur mineur d'août 2025 visant Jérôme Barella, a appris dimanche l'AFP de sources concordantes.

Ce constat avait été fait dès le début par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Laurent Nuñez et Gérald Darmanin.

Le rapport, qui sera rendu public lundi, ne comportent pas vraiment de révélations mais permettent, selon ces sources, de comprendre l'enchaînement des faits sur le traitement de la plainte d'août 2025.

Ils permettent "de comprendre l'incompréhensible", a résumé laconiquement l'une d'elles.

La Tribune Dimanche et Le Parisien ont fait état de ce même constat établi par les inspections qui évoquent des défaillances graves et des erreurs individuelles mais ne mettent pas en exergue un manque de moyens.

Cette plainte pour viols de la mère de la petite Rosa, déposée à Toulouse et désignant Jérôme Barella comme l'auteur, avait été d'abord confiée à des gendarmes de Haute-Garonne.

Elle avait été ensuite transmise au parquet d'Auch (Gers), les faits ayant eu lieu au domicile du mis en cause.

Le rapport relève que cette plainte a fait un nouvel aller-retour entre Auch et Toulouse, après avoir été transmise par courrier de Toulouse à Auch.

Le dernier acte connu jusque-là est une nouvelle audition de la mère de Rosa par les gendarmes de la brigade de Lectoure, suivie d'un contact le 14 février avec le parquet d'Auch.

Ensuite, plus rien. Jérôme Barella n'a été ni entendu ni placé en garde à vue, jusqu'à ce qu'il soit mis en cause dans l'enlèvement et la séquestration de Lyhanna, dont le corps a été retrouvé dans le silo d'une entreprise agricole désaffectée.

Les premiers résultats de l'autopsie de Lyhanna ont conclu qu'elle avait été violée. Des traces d'ADN de Jérôme Barella ont été découvertes sur son corps.