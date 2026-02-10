Lutnick affirme n'avoir "rien à voir" avec Epstein après des appels à sa démission

(Actualisé avec commentaire de la Maison blanche; photo à disposition)

par David Lawder, Alexandra Alper et Courtney Rozen

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a tenté mardi de prendre ses distances avec Jeffrey Epstein, affirmant qu'il n'avait "pratiquement rien à voir" avec le pédocriminel américain, alors que des appels à sa démission se multiplient à la suite de nouvelles révélations sur les liens entre les deux hommes.

Le département américain de la Justice a publié le mois dernier des millions de nouveaux dossiers liés à l'affaire Epstein, notamment des courriels montrant que Howard Lutnick s'est apparemment rendu sur l'île privée de l'ancien financier pour un déjeuner - des années après que Lutnick avait affirmé avoir coupé tout lien avec Epstein.

Howard Lutnick, nommé à la tête du département au Commerce l'an dernier par Donald Trump, fait désormais l'objet d'appels à la démission, aussi bien de la part d'élus démocrates que des pairs républicains du locataire de la Maison blanche.

S'exprimant mardi lors d'une audition au Sénat, Howard Lutnick a déclaré n'avoir échangé qu'une dizaine d'e-mails avec Jeffrey Epstein et ne l'avoir rencontré que trois fois en 14 ans.

Il a également assuré que le déjeuner avec Jeffrey Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineures, n'avait eu lieu que parce qu'il se trouvait lui-même sur un bateau près de son île, ajoutant que sa famille était présente.

"Je n'avais aucune relation avec lui. Je n'avais pratiquement rien à voir avec cette personne", a déclaré Howard Lutnick devant une commission sénatoriale, en réponse à une question du démocrate Chris Van Hollen.

La porte-parole de la Maison blanche, Karoline Leavitt, a déclaré par la suite que le secrétaire au Commerce restait un "membre très important" de l'équipe de Donald Trump qui, a-t-elle ajouté, "le soutien pleinement".

Howard Lutnick est également sur la sellette en raison des apparentes contradictions entre les documents et ses déclarations antérieures au sujet de Jeffrey Epstein, qui était autrefois son voisin à New York.

Il avait ainsi précédemment déclaré qu'il s'était juré de ne plus jamais "se retrouver dans la même pièce" que Jeffrey Epstein après un incident survenu en 2005 au cours duquel le financier lui avait montré une table de massage chez lui et lui avait fait une remarque à connotation sexuelle.

Les e-mails publiés par le département américain de la Justice montrent toutefois qu'en plus du déjeuner de 2012, l'assistant de Jeffrey Epstein lui a transmis en novembre 2015 une invitation de Howard Lutnick à une collecte de fonds organisée par sa société financière pour la candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton.

"Je sais, et ma femme sait, que je n'ai absolument rien fait de mal à aucun égard", a déclaré mardi Howard Lutnick.

Son audience au Sénat avait lieu au lendemain du refus de Ghislaine Maxwell, associée de Jeffrey Epstein, de répondre à des questions lors d'une déposition devant la commission de surveillance et de réforme gouvernementale de la Chambre des représentants, ce qui a suscité les critiques des membres républicains et démocrates de cette commission.

(David Lawder, Alexandra Alper et Courtney Rozen; version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault et Jean Terzian)