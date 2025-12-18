Lula va soumettre au Mercosur une demande de Meloni de reporter la signature de l'accord avec l'UE

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a indiqué jeudi qu'il transmettra au sommet du Mercosur une demande de la Première ministre italienne Giorgia Meloni de repousser la signature de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne.

Le bloc sud-américain (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine) se samedi réunira dans la ville brésilienne de Foz do Iguaçu avec l'espoir de signer le traité, qui fait l'objet de fortes réticences notamment de la France et de l'Italie.

Mme Meloni "m'a demandé que si nous pouvions patienter une semaine, dix jours, un mois, l'Italie soutiendra l'accord", a déclaré Lula relatant un entretien téléphonique jeudi avec la dirigeante italienne.

"Elle m'a dit qu'elle n'y était pas opposée. Elle doit seulement gérer des problèmes politiques avec les agriculteurs italiens, mais elle est sûre de pouvoir les convaincre d'accepter l'accord", a-t-il précisé.

Lula a déclaré qu'il allait soumettre sa demande aux autres pays du Mercosur pour qu'ils "décident quoi faire".

Mercredi, la Première ministre italienne avait estimé qu'il serait "prématuré" de signer l'accord "dans les prochains jours".

"Nous ne sommes pas prêts, le compte n'y est pas pour signer cet accord", a affirmé pour sa part jeudi le président français Emmanuel Macron depuis Bruxelles.

Mercredi, Lula avait lancé une forme d'ultimatum, affirmant que si l'accord n'était pas signé "maintenant", il ne le sera pas sous sa présidence, qui s'achève fin 2026.

Jeudi, après sa conversation téléphonique avec Mme Meloni, il a quelque peu nuancé ses propos : "Si ce n'est pas possible de le signer maintenant car ils ne sont pas prêts, je ne peux rien y faire. Attendons demain, l'espoir fait vivre".

L'accord, dont les négociations ont débuté il y a plus de deux décennies, permettrait à l'UE d'exporter davantage de véhicules, de machines, vins et spiritueux vers l'Amérique latine, tout en facilitant l'entrée en Europe de viande bovine, sucre, riz, miel et soja sud-américains, ce qui inquiète les filières concernées.