Lula menace de ne pas signer l'accord UE/Mercosur si Bruxelles tarde
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 17:24

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a prévenu mercredi que si l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur n'était pas bouclé rapidement, le Brésil ne le signerait pas tant qu'il dirigerait le pays.

"Si l'UE n'approuve pas l'accord maintenant, nous serons fermes avec eux", a menacé Lula lors d'une réunion ministérielle.

Reuters a révélé lundi que la France et l'Italie s'efforçaient de repousser un vote sur le texte, au risque de faire capoter un accord négocié depuis 25 ans.

(Gabriel Araujo; version française Nicolas Delame)

Agriculteurs en colère
