Lucas Chevalier est-il « PSG-compatible » ?

À en croire l’agitation estivale, les deux derniers meilleurs gardiens de Ligue 1 aux Trophées UNFP (2024 et 2025) sont en course pour garder les buts parisiens cette saison. D’un côté, Gianluigi Donnarumma, capable parfois du moins bon et plus récemment du meilleur, surtout en Ligue des champions. De l’autre, Lucas Chevalier, gardien français le plus en vogue, dont l’ascension éblouit toute l’Europe. Mais le néo-bleu est-il « PSG-compatible » ?

Même quand un gardien contribue grandement par ses parades à faire remporter le trophée suprême, tant convoité par le Paris Saint-Germain, le chemin de la sortie lui est indiqué deux mois plus tard. Les lauriers tressés à Gianluigi Donnarumma à la fin du printemps sont à peine secs qu’ils le piquent déjà sur le siège de numéro 1 sur lequel il est assis. On savait par expérience que, depuis Salvatore Sirigu, les termes « stabilité » et « PSG » n’avaient jamais tellement rimé chez les portiers. Mais là, le timing peut surprendre. D’autant qu’il n’est pas question pour le géant italien de vouloir partir par la grande porte, C1 sous le bras, tant il a répété sa volonté de prolonger à Paris. Mais à ses conditions. Sauf que le club a aussi les siennes de son côté, notamment financières.

Luis Enrique a dû composer avec Donnarumma et prendre sur lui. Avec Chevalier, ça serait fini.…

Tous propos recueillis par AP, sauf mentions







(1) Deux penalties arrêtés sur sa gauche face à Simon Elisor puis Lamine Camara, après avoir provoqué le deuxième par une sortie dans les pieds non maitrisée. Victoire lilloise 2 à 0.







(2) 4e titularisation après ses débuts au Vélodrome un mois plus tôt. Penalty arrêté de Florian Sotoca arrêté sur sa droite. Victoire lilloise 1 à 0.







(3) Donnarumma : 1,96m / 90kgs - Chevalier : 1,89m / 84kgs (source : site internet des deux clubs)

Par Alexandre Plumey pour SOFOOT.com