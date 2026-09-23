Lors de l'audience, les médias demanderont au juge de lever l'interdiction d'accès à la Maison Blanche imposée à Trump

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(Ajoute des précisions sur le mémoire déposé par la coalition des médias d'information aux paragraphes 14 et 15)

* Trump a interdit l'accès à la Maison Blanche à CNN, MS NOW et Politico

* Ces médias souhaitent que l'interdiction soit levée pendant que la procédure judiciaire suit son cours

* Les médias affirment que cette interdiction porte atteinte à la liberté d'expression et au droit à une procédure régulière

par Jan Wolfe et Jack Queen

Les médias CNN, MS NOW et Politico demanderont mercredi à un juge fédéral de leur rétablir immédiatement l’accès à la Maison Blanche après que le président Donald Trump les a interdits d’accès, dans le cadre de l’un de ses affrontements les plus spectaculaires avec les médias.

Ces médias ont déclaré que cette interdiction violait les garanties du Premier amendement de la Constitution américaine relatives à la liberté d'expression et à la liberté de la presse, ainsi que leurs droits à une procédure régulière.

Lors d’une audience prévue à 15h30 (19h30 GMT) à Washington, le juge fédéral Timothy Kelly, nommé par Trump, examinera leur demande d’injonction provisoire visant à rétablir immédiatement leur accès à la Maison Blanche, le temps que la procédure judiciaire qu’ils ont engagée lundi suive son cours.

Trump a annoncé cette interdiction vendredi sur sa plateforme de réseaux sociaux, affirmant que ces organes de presse « ne devraient pas pouvoir écrire ou relater sans cesse des FICTIONS et des MENSONGES lorsqu’ils couvrent l’actualité du président des États-Unis ».

Dans un mémoire déposé à la veille de l’audience, le ministère de la Justice a fait valoir que l’accès à la Maison Blanche est un privilège, et non un droit, et que le président avait donc le pouvoir de suspendre l’accès des organes de presse. Le ministère a également repris l’argument de Trump selon lequel ces interdictions sont justifiées par des préoccupations de sécurité nationale liées à la couverture médiatique de ces organes.

Trump a accusé les médias de tenter de nuire à ses collègues républicains à l’approche des élections de mi-mandat de novembre, au cours desquelles le parti se bat pour conserver le contrôle du Congrès, alors que les sondages d’opinion montrent que la cote de popularité de Trump est en baisse .

« Cette interdiction ne saurait constituer une atteinte plus directe au Premier amendement ni une violation plus flagrante de nos principes constitutionnels les plus fondamentaux », ont déclaré les médias dans leur recours.

COUVERTURE EN POOL

En signe de solidarité, les principales chaînes de télévision américaines ont suspendu lundi leur couverture conjointe des déplacements de Trump. Cette décision a bouleversé un système en place depuis des décennies qui permet aux Américains de suivre à la télévision les déplacements publics de leur président.

En l’absence du pool de journalistes, les propos tenus lundi par Trump étaient inaudibles lors de la diffusion en direct par la Maison Blanche d’une cérémonie d’inauguration de son nouvel héliport.

L'interdiction prononcée par Trump repose sur des bases juridiques fragiles, selon des experts en liberté d'expression, qui ont déclaré que les tribunaux américains ont depuis longtemps établi que le gouvernement ne peut subordonner l'accès de la presse à une couverture favorable dès lors qu'il a ouvert un espace aux médias.

Dans une affaire de 2018 soulevant des questions juridiques similaires, Kelly avait ordonné à la Maison Blanche de restituer l’accréditation de presse du correspondant de CNN Jim Acosta, qui avait été révoquée à la suite d’une conférence de presse houleuse avec Trump. Kelly avait alors estimé que la Maison Blanche n’avait pas suivi de procédures équitables et claires pour révoquer l’accréditation d’Acosta, qualifiant le processus de « entouré de mystère ».

Dans un message publié lundi sur les réseaux sociaux, Trump a fait part de ses regrets d’avoir nommé Kelly à la magistrature en 2017, au cours de son premier mandat présidentiel, et a déclaré qu’il se préparait à essuyer un revers.

Bien que les anciens présidents se soient déjà heurtés à la presse, la campagne menée par Trump contre les médias est sans précédent. Il a bouleversé des décennies de tradition en refusant l’accès de base à de nombreux grands organes de presse, en lançant des attaques personnelles contre des journalistes pour leurs reportages et en favorisant les médias jugés plus favorables à l’administration. Il a également intenté des poursuites judiciaires contre plusieurs organes de presse.

Une coalition d’organisations de défense de la liberté de la presse et de dizaines d’organes de presse a déposé mercredi un mémoire en faveur des trois organes de presse visés par Trump. Ils ont affirmé que « priver des journalistes et des organes de presse de leurs droits en raison d’un point de vue éditorial supposé viole des décennies de jurisprudence de la Cour suprême et est inadmissible dans n’importe quelle instance, y compris à la Maison Blanche ».

Ce mémoire a été signé notamment par le Reporters Committee for Freedom of the Press, Reuters, le Washington Post et Fox News, entre autres.