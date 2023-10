Loi ZAN : à quoi vont ressembler les zones commerciales ?

Bientôt la fin de la « France moche » ? Le gouvernement a annoncé en septembre une expérimentation pour commencer à faire disparaître les fameuses « boîtes à chaussures » des 1 500 zones commerciales qui ont poussé en périphérie des villes. Une trentaine de zones vont se partager une enveloppe de 24 millions d'euros. Les premières seront annoncées dès novembre. Le président de Muretain Agglo, André Mandement (PS), redoute une opération de communication. « Sur la zone commerciale de Portet-sur-Garonne, nous avons une friche à l'entrée nord. Rien que pour son acquisition foncière, il faudrait compter plus de 6 millions d'euros, hors indemnisation des commerces » , a-t-il réagi dans les colonnes de La Gazette du Midi .

Les friches ne sont pas toujours visibles et ne concernent pas seulement les boîtes à chaussures. La vacance commerciale peut aussi toucher les galeries marchandes. La chambre de commerce et d'industrie avait identifié 112 cellules commerciales vides dans les coursières de Toulouse en 2020. L'Agence d'urbanisme de l'agglomération toulousaine (AUAT) ausculte depuis 2012 toutes les ouvertures et fermetures de surfaces commerciales de plus de 300 mètres carrés. Des chiffres qui ne prennent pas en compte les parkings, qui constituent pourtant aujourd'hui un enjeu majeur à l'heure de la lutte déclarée contre l'artificialisation des sols.

« Mine d'or ». « Quand

