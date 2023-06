Loi plein-emploi : ce qui va changer pour les demandeurs d’emploi

Le gouvernement a présenté ce mercredi son projet de loi « pour le plein-emploi ». Le texte doit donner naissance à France Travail, successeur de Pôle emploi, et mettre en place un accompagnement plus personnalisé et directif des allocataires du RSA. Ces derniers n'ont pas profité de la baisse du chômage : leur nombre n'a pas diminué depuis 2017, autour de 1,9 million. L'exécutif mise sur cette transformation pour atteindre le plein-emploi, soit un taux de chômage autour de 5 % en 2027 (contre 7,1 % actuellement) en ciblant les personnes très éloignées de l'emploi.

France Travail remplace Pôle emploi

Les demandeurs d'emploi n'auront bientôt plus à faire à Pôle emploi mais à « France Travail ». L'opérateur public, qui doit voir le jour à partir du 1er janvier 2024 et au plus tard le 1er janvier 2025, et l'ensemble des acteurs devront mieux fonctionner en « réseau » avec des systèmes connectés. Ce « réseau France Travail » sera donc constitué par l'État, l'opérateur France Travail (ex-Pôle emploi), les missions locales (jeunes), Cap emploi (handicapés), les collectivités territoriales, les organismes et associations d'insertion et les CAF. Il vise à mieux coordonner les acteurs du service public de l'emploi.

Comment l'exécutif compte atteindre le plein-emploi

Inscription automatique à France Travail

Tous les demandeurs d'emploi, personnes en recherche d'emploi ou rencontrant des difficultés

