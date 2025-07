Loi Duplomb : Michel-Edouard Leclerc dénonce "la distorsion de concurrence" entre agriculteurs français et européens et souhaite "moins" de pesticides

Michel Edouard Leclerc le 25 mars 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Sur Franceinfo ce jeudi 24 juillet, Michel-Edouard Leclerc a affirmé souhaiter que "les écologistes adressent le même discours qu'ils tiennent par pétition en France aux autres pays européens".

La pétition contre la loi Duplomb a atteint près d'1,9 million de signataires, un record. Ce jeudi 24 juillet, Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique du leader français des supermarchés E.Leclerc, a déploré sur Franceinfo que "la politique (prenne) la place de la science".

"On ne reviendra pas en arrière sur l'écologie, sur la préoccupation sanitaire. Nos enfants ne voudront pas manger avec des pesticides", affirme Michel-Edouard Leclerc, alors que la loi du sénateur Les Républicains Laurent Duplomb, adoptée le 8 juillet, autorise notamment la réintroduction sous condition de l'acétamipride, un pesticide interdit en France. Mais "la question n'est pas tant de savoir si cette loi est une bonne loi ou pas", ajoute le dirigeant, pour qui le noeud du problème reste "la distorsion de concurrence" entre agriculteurs français et européens. "Si c'est autorisé (en Europe), on n'a pas à emmerder les agriculteurs. Par contre si c'est pas autorisé en France et que c'est pas bon pour la santé, il faut obtenir la même chose en Europe", affirme Michel-Edouard Leclerc, qui souhaite que "les écologistes adressent le même discours qu'ils tiennent par pétition en France aux autres pays européens". "Mais moins de pesticides, c'est bien", ajoute le dirigeant.

L'acétamipride, toxique pour la biodiversité et potentiellement pour la santé humaine, est réclamé par les producteurs de betteraves ou de noisettes, qui estiment n'avoir aucune alternative contre les ravageurs et subir une concurrence déloyale des producteurs étrangers. Près de 1,9 million de citoyens, un record, ont signé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale contre la loi Duplomb, très décriée pour son impact environnemental. Cela pourrait déboucher sur un débat, sans vote, sur cette loi déjà adoptée par le Parlement. Le texte de la loi Duplomb sera "de toute façon" promulgué, a réaffirmé la ministre de l'Agriculture Annie Genevard mercredi.