Logistique: DHL se renforce dans le transport de médicaments

Hub DHL à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle près de Paris. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant de la logistique DHL se renforce dans le transport des produits pharmaceutiques avec l'acquisition, annoncée lundi, de la société américaine Cryopdp spécialisée dans la logistique dédiée aux essais cliniques, la biopharmacie et les thérapies géniques.

Cette acquisition "marque une étape importante dans l'engagement de DHL à améliorer ses capacités en logistique pharmaceutique spécialisée", indique le groupe allemand dans un communiqué.

Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

Les activités liées aux sciences de la vie et aux soins de santé, un segment de marché "en forte croissance", contribuent "à hauteur de plus de 5 milliards d'euros au chiffre d'affaires mondial en 2024, soit environ 6%", a précisé le groupe à l'AFP.

Cryopdp gère plus de 600.000 expéditions par an pour le compte d'entreprises pharmaceutiques.

L'opération doit permettre à DHL de "répondre à l'évolution des besoins des essais cliniques, de la biopharmacie et des thérapies cellulaires et géniques, tout en continuant à accroître sa présence dans le segment des produits pharmaceutiques conventionnels et des sciences de la vie", a ajouté le groupe.

Les produits biopharmaceutiques, qui sont à base de cellules vivantes, comme les thérapies cellulaires et géniques nécessitent notamment un contrôle très précis de la température.

"Il faut une chaîne d'approvisionnement où, dans chaque grand aéroport, des installations de réfrigération et de contrôle pharmaceutique soient disponibles pour recevoir et distribuer ce type de produits", a indiqué récemment à l'AFP Hendrik Venter, directeur de la chaîne d'approvisionnement DHL pour l'Europe-Moyen-Orient-Afrique.

Dans cette zone géographique, DHL compte plus de 100 entrepôts pharmaceutiques, ce qui représente environ 700.000 mètres carrés, a-t-il ajouté.

En 2023, DHL a repris une partie de la logistique en France du géant pharmaceutique français Sanofi.