Locations "sous le manteau et sans protection" : Thierry Marx étrille Airbnb et sa "concurrence déloyale"

Face à une offre illisible, les professionnels de l'hotellerie demandent notamment la création d'une 6e catégorie de logements pour y intégrer les biens mis à disposition sur la plateforme.

Thierry Marx, le 28 octobre 2022, à Paris ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

"Airbnb dépasse les bornes". A l'antenne de franceinfo , le chef étoilé Thierry Marx, président du principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration l'Umih s'en est pris à la "concurrence totalement déloyale" de la plateforme de locations en ligne. "Aujourd'hui il y a un parc de location qui échappe complètement à l'Etat et qui n'est pas taxé, qui est une concurrence déloyale, totalement déloyale pour les gens dont c'est le métier de faire de l'hôtellerie restauration", a déclaré Thierry Marx sur franceinfo .

La concurrence d'Airbnb, "on n'arrive plus à la gérer", a-t-il estimé, ajoutant que pour les saisonniers, "nulle part et notamment dans les zones touristiques, vous ne trouvez quelque chose à louer (...) vous n'avez plus de location pour vos saisonniers".

La question du référencement de l'offre

"Et cela devient un vrai problème, il y a des choses qui se louent quasiment sous le manteau et sans protection, avec des risques sanitaires mais aussi de sûreté", a-t-il dénoncé.

L'Umih "demande la création d'une 6e catégorie de logements pour au moins qu'on ait un référencement du parc, des choses qui sont louées en parallèle de l'hôtellerie", a déclaré Thierry Marx. Les logements sont classés en plusieurs catégories selon leur utilisation (habitation, résidence secondaire...).

Interrogé par ailleurs, sur la réforme des retraites, Thierry Marx a déclaré que l'Umih "se battra" pour que les métiers de l'hôtellerie restauration soient dans les critères de pénibilité.