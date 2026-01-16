 Aller au contenu principal
"Livrés à nous-mêmes": d'anciens "otages" dénoncent l'abandon de la France
information fournie par AFP 16/01/2026 à 12:51

L'ex-otage en Iran Benjamin Brière devant les bureaux des Nations Unies à Genève, le 27 mai 2024, lors de sa visite pour soutenir des proches de ressortissants français détenus en Iran ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Après les souffrances de la détention, l'abandon: d'anciens "otages" ayant passé des mois, voire des années en prison ou en captivité à l'étranger, décrivent un retour douloureux, livrés à eux-mêmes, et réclament un accompagnement plus fort de l'Etat français.

"Le retour, c'est une double peine. Il n'y a pas d'aide, pas d'accompagnement, rien. Il faut juste serrer les dents", explique l'un d'eux, Benjamin Brière, emprisonné en Iran de 2020 à 2023, en décrivant l'isolement social, la précarité financière et l'errance administrative qui ont suivi sa libération.

"La seule chose à laquelle j'ai eu droit, comme je faisais moins de 50 kilos en rentrant et que j'étais en fauteuil roulant, c'est une place à l'hôpital militaire de Bégin (à Paris, ndlr)", affirme cet ancien voyageur de 40 ans, arrêté alors qu'il sillonnait l'Iran à bord de son van.

En l'absence d'un statut juridique spécifique, quelque 80 anciens "otages" et leurs proches réunis au sein de l'association SOS otages ont adressé jeudi une lettre ouverte au président Emmanuel Macron pour demander l'instauration de "droits clairs" et "opposables".

Parmi les signataires, on trouve aussi le journaliste et ancien otage en Syrie Nicolas Hénin, l'humanitaire Claire Dubois, ex-otage au Soudan, ou encore Pierre Legrand, enlevé sur un site minier français au Niger en 2010.

- Première nuit sur un canapé -

A leur retour, le ministère des Affaires étrangères leur délivre une attestation établissant ce qu'ils ont vécu, avec des "conséquences déterminantes" sur la reconnaissance du préjudice subi, disent-ils.

Certains se voient qualifiés d'"otage" ou de "victimes d'enlèvement", sans qu'ils ne sachent jamais sur quels critères. Benjamin Brière est considéré comme "détenu arbitraire".

Le Français Camilo Castro, détenu au Venezuela pendant cinq mois, fait une déclaration à la presse, entouré de son beau-père Yves Guibert et de sa mère Hélène Boursier, à son arrivée à l'aéroport d'Orly, après sa libération, le 16 novembre 2025 ( AFP / MARTIN BUREAU )

D'autres, comme Camilo Castro, professeur de yoga libéré en novembre après cinq mois de détention au Venezuela, sont qualifiés de simples "détenus". Comme "un vulgaire criminel", dénoncent ses proches.

Le Venezuela l'accusait d'entrée illégale sur le territoire, selon les autorités françaises, qui avaient jugé cette accusation "sans fondement".

"Il a été emprisonné sans motif, dans des conditions totalement illégales. Certes la France l'a fait libérer, et c'est très important, mais la façon dont la France qualifie sa détention est tout aussi arbitraire que sa détention", fustige son beau-père, Yves Guibert.

La qualification de détention arbitraire est "une reconnaissance par l'État d'une situation exceptionnelle" qui est "strictement encadrée et réservée à un nombre très limité de situations", a expliqué le ministère à l'AFP.

Après avoir été accueilli à l'aéroport par le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, "une fois les caméras parties, on s'est trouvés complètement livrés à nous-mêmes", raconte M. Guibert.

Aucun bilan médical effectué, aucune prise en charge financière. Camilo Castro a dormi "sur le canapé d'un cousin" le soir-même.

"Nous avons dû contacter et payer nous-mêmes un pneumologue, puisque Camilo a des problèmes de poumon, et nous devons payer un avocat pour essayer d'obtenir une indemnisation", dit son beau-père.

Le ministère des Affaires étrangères assure qu'une "attention particulière est portée à la situation des personnes après leur retour en France, notamment sur les plans médical, psychologique et social", citant notamment les dispositifs portés par la Direction interministérielle d’aide aux victimes (Diav) pour "faciliter leur accompagnement et l’ouverture de certains droits, lorsque la situation le justifie".

- "Case" -

Suivi psychologique, emploi, logement, droits à la retraite... Le retour s'apparente pour beaucoup à un véritable "parcours du combattant", notamment face au monde parfois kafkaïen des administrations.

L'ex-otage en Iran Benjamin Brière, le 15 octobre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Dans son livre "Azadi" publié en octobre, Benjamin Brière racontait le dialogue absurde avec une employée des impôts lui demandant pourquoi il n'avait rien déclaré pendant quatre ans:

- "Parce que j'étais en prison".

- "Oui, mais même en prison, on peut le faire".

- "Pas depuis l'Iran".

"Il fallait qu'elle me mette dans une case et pour un cas comme le mien, rien n'est prévu", écrit-il.

"Tout est violent" au retour, ajoute-il aujourd'hui: "Il faut se refaire une place dans sa famille, se refaire une place avec ses potes, se refaire une place au sein de la société...".

Depuis Genève, où il tente de faire reconnaître son statut de victime auprès du Groupe d'experts de l'ONU sur les détentions arbitraires, Camilo Castro se dit "épuisé".

"Je passe mes journées à raconter la torture, celle que j'ai vue, entendue (sur les autres détenus, ndlr), et la torture psychologique à laquelle j'ai été soumis", explique-t-il, au bord des larmes: "Tout ça est complètement surréaliste. C'est pas ma vie. Ma vie, c'est de donner des cours de yoga".

Proche orient
Venezuela
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

    "il sillonnait l'Iran à bord de son van" quand il a été arrêté. Lui était-il impossible, avant de partir, de regarder les recommandations strictes du Ministère des Affaires Etrangères ?

