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Lituanie-Un drone présumé était en fait un vol d'oiseaux, un avion de l'Otan a été mobilisé
information fournie par Reuters 13/09/2026 à 14:01
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(Actualisé avec précisions sur l'incident)

Un présumé drone détecté dimanche dans l'espace aérien de la Lituanie, qui a conduit les autorités à fermer l'aéroport de Vilnius et l'Otan à mobiliser au moins un avion de chasse, s'est finalement avéré être un vol d'oiseaux.

L'alerte aérienne a été levée et l'aéroport a rouvert 38 minutes plus tard après qu'un avion de l'Otan a procédé à une identification visuelle des volatiles, a précisé le Centre de gestion des crises du pays.

"Lors des premières lectures radar, les traces laissées par des oiseaux et des drones peuvent être similaires", a-t-il expliqué dans un communiqué.

Un avion a été mobilisé depuis Siauliai, dans le nord de la Lituanie, où l'armée de l'air italienne est actuellement déployée dans le cadre de la mission de défense aérienne de l'Otan dans les pays baltes, a également indiqué le centre.

Les régulières incursions de drones militaires dans l'espace aérien de la Finlande, de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie alimentent les inquiétudes d'un débordement de la guerre en Ukraine vers les frontières de l'Otan avec la Russie.

Le marathon de Vilnius qui se déroulait dans la capitale n'a pas été interrompu, ont déclaré les organisateurs à Reuters.

(Andrius Sytas, version française Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
OTAN
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