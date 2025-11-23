Lituanie-L'aéroport de Vilnius fermé après des ballons suspects

L'aéroport de Vilnius, en Lituanie, a été fermé dimanche soir après une détection par les radars de ballons suspects, indique le centre national de gestion des crises du pays.
(Reportage Andrius Sytas à Vilnius, version française Claude Chendjou)
Le président français Emmanuel Macron arrive au Gabon pour une visite officielle, deux ans après le putsch qui a mis fin à 55 ans de dynastie des Bongo. SONORE
