 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lituanie-L'aéroport de Vilnius fermé après des ballons suspects
information fournie par Reuters 23/11/2025 à 20:14

L'aéroport de Vilnius, en Lituanie, a été fermé dimanche soir après une détection par les radars de ballons suspects, indique le centre national de gestion des crises du pays.

(Reportage Andrius Sytas à Vilnius, version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank