Liquidation judiciaire : comment ça marche ?

Habitat n'aura pas sauvé les meubles. Le tribunal de Bobigny a placé, le 28 décembre, l'enseigne d'ameublement en liquidation judiciaire en raison de ses graves difficultés financières. Le tribunal rappelle « qu'il n'existe aucune possibilité d'élaboration d'un plan de redressement » et que la situation était « irrémédiablement compromise », notamment « en raison de l'absence de trésorerie et de l'impossibilité d'utiliser la marque ».

« La société ne réalise plus de chiffre d'affaires, les magasins sont fermés » et « l'encours des clients non livrés qui ont payé un acompte est de 9 millions d'euros », est-il précisé dans le jugement. L'entreprise emploie 315 salariés.



Comment se passe une liquidation judiciaire ? Quelle est la différence avec un redressement judiciaire ? Voici ce qu'il faut savoir.

Lorsqu'une entreprise se trouve en cessation de paiements, et en l'absence d'une procédure de conciliation, elle doit demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation de paiements, auprès du tribunal de commerce.

Une fois la procédure ouverte, l'entreprise bénéficie d'une protection puisque les éventuelles poursuites menées par les créanciers sont suspendues. Un bilan économique et social de l'entreprise est effectué pendant une période dite d'observation. À l'issue