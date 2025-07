Ligue Europa : le Shakhtar est toujours en vie, Anderlecht déjà à la porte

Le parcours du combattant a démarré.

La traditionnelle course estivale pour attraper les derniers tickets européens a repris ses droits, avec notamment un énorme multiplex de Ligue Europa Conférence ce jeudi soir, au cours duquel on notera les qualifications d’Alkmaar (face à Ilves, club finlandais), de Başakşehir (contre le club bulgare Cherno More) ou encore du Sparta Prague (face à Aktobe, club kazakh). Mais il y avait aussi plusieurs matchs de qualification pour la Ligue Europa, où on retrouvait quelques clubs plus huppés. Le Shakhtar Donetsk, par exemple, a tenu son rang en venant à bout de Beşiktaş (2-0, 6-2 en score cumulé), tout comme Utrecht, qui a maîtrisé le Sheriff Tiraspol (4-1, 7-2 en score cumulé).…

AL pour SOFOOT.com