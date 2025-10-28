Ligue des nations: les Bleues doivent sortir le grand jeu

Contre l'Allemagne au match aller, le 24 octobre 2025, Kadidiatou Diani avait su se créer des occasions, mais sans jamais concrétiser ( AFP / INA FASSBENDER )

Les Bleues de Laurent Bonadei, battues (1-0) à l'aller, devront sortir le grand jeu contre l'Allemagne mardi (21h10) à Caen en demi-finale retour de la Ligue des nations, comme elles l'ont fait en phase de groupe cet été à l'Euro.

Pour ne pas encore plus reculer trois mois après la nouvelle élimination en quart de finale de l'Euro contre les mêmes Allemandes (1-1, tab 6-5), les Françaises vont devoir retrouver leur jeu de juillet, quand elles avaient séduit par leur capacité à mettre du rythme et dérouler de beaux mouvements collectifs.

Ce même jeu qui leur a permis d'être la meilleure équipe de la phase de groupe de l'Euro, en battant les championnes d'Europe Anglaises, le Pays-Bas et le Pays de Galle avec 11 buts inscrits.

"Lorsqu'on arrivera à imposer de nouveau notre jeu, on pourra leur faire mal. Mardi, ça se jouera sur l'efficacité", a d'ailleurs glissé la milieu et sentinelle Oriane Jean-François, qui a dû "compenser" la position haute de sa coéquipière dans l'entre-jeu Sandy Baltimore.

- retour de Mbock et Karchaoui, Katoto forfait -

Pour cela, les Tricolores vont pouvoir compter sur le retour de Sakina Karchaoui, la milieu du PSG préservée à cause d'une béquille reçue la semaine dernière à la cuisse droite et qui a manqué dans la fluidité entre la défense et l'attaque.

"Probablement, l'apport de Sakina, qui a un gros volume de jeu, va nous donner un coup de main et créer du lien entre la défense et l'attaque", a aussitôt espéré vendredi Laurent Bonadei, sous un contrat jusqu'à la Coupe du monde 2027.

En cas de défaite ou d'élimination mardi soir, le sélectionneur - qui a connu un premier échec à la tête de l'équipe de France cet été - ne sera pas en danger à son poste, ont indiqué lundi deux sources proches du dossier.

"On va bien se préparer pour réaliser l'exploit mardi. L'Allemagne est une équipe solide, ce n'est pas une équipe lambda", a expliqué lundi le coach.

Dos au mur, les Bleues devront aussi mieux rentrer dans leur match qu'en Allemagne, où elles n'ont pas été au niveau pendant de longues minutes et pas assez agressives dans les duels.

La défenseuse centrale Griedge Mbock, ici à l'entraînement des Bleues à Bâle le 19 juillet 2025, retrouvera ses coéquipières et son brassard de capitaine ce mardi à Caen pour le match retour contre l'Allemagne ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"L'équipe allemande met beaucoup d'agressivité, il va falloir répondre présente sur ce point. Une fois qu'on sera au diapason, il va falloir poser notre jeu, être efficace et emballer ce match" et "jouer comme on a l'habitude de le faire", a lancé lundi la capitaine, remise de sa "fatigue musculaire" et "pas inquiète" pour le retour.

Contrariées aussi en défense notamment à cause de Jule Brand et de la buteuse Klara Bühl qui a donné le tournis à Elisa De Almeida, les Tricolores - qui vont retrouver leur capitaine Griedge Mbock - auraient pu subir une défaite beaucoup plus lourde sans leur gardienne Pauline Peyraud-Magnin, impeccable avec six arrêts jusqu'au but (79e) des Allemandes.

Devant, les Bleues vont devoir retrouver leur efficacité de l'été dans la surface adverse. Kadidiatou Diani et Delphine Cascarino ont réussi à être parfois dangereuses quand le ballon est arrivé jusqu'à elles, il y a aussi eu le but refusé (34e) de Marie-Antoinette Katoto, touchée à la cuisse et forfait mardi à Caen, où seront présents Didier Deschamps et son adjoint Guy Stephan. D'ailleurs, vendredi, c'était la première fois en 17 matches que les Bleues n'avaient pas marqué.

Si les Bleues veulent jouer une seconde finale de Ligue des nations - probablement encore face à l'Espagne comme en 2024 -, les attaquantes devront s'ajuster et enfin se hisser à leur meilleur niveau aux moments les plus importants. Mardi soir en est un.