Ligue 1+ : pourquoi la nouvelle chaîne du foot cartonne déjà
information fournie par Le Point 19/08/2025 à 16:14

Le football français commence à respirer. Après des années de chaos télévisuel marquées par l'effondrement de Mediapro et les performances décevantes de DAZN, qui n'a pas honoré son contrat, la nouvelle chaîne Ligue 1 + lancée par la Ligue de football professionnelle (LFP) est partie sur de bonnes bases.

« Nous sommes déjà à plus de 600 000 abonnés », annonce fièrement Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, dans les colonnes de L'Équipe . L'ex-patron de M6 assure que la nouvelle plate-forme réalise « en un week-end, ce qui a été fait sur l'ensemble de la saison précédente » par DAZN.

Cette performance dépasse les espérances. Là où DAZN avait mis six mois laborieux pour atteindre 500 000 abonnés, avant de terminer péniblement autour de 650 000, Ligue 1 + a franchi la barre des 600 000 en quelques jours. « Ce départ a surpris l'ensemble de nos distributeurs », a confié Nicolas de Tavernost à RMC Sport, visiblement soulagé après des mois d'incertitude.

Giovanni Castaldi sur Ligue 1 + : pourquoi tant de haine ?

La stratégie d'« hyperdistribution » mise en place de manière pragmatique s'avère particulièrement efficace. Contrairement à ses prédécesseurs, Ligue 1 + a multiplié les canaux d'accès : plate-forme propriétaire, Amazon Prime Video, DAZN, les quatre principaux opérateurs télécoms (Free, SFR, Bouygues, Orange), et même les téléviseurs connectés

... Source LePoint.fr

